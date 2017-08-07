Вирусная инфекция обнаружена в лондонском отеле, где живут российские легкоатлеты

По информации ТАСС, в настоящее время 26 человек находятся в медицинском изоляторе. Больше всех от инфекции, которая передается воздушным путем, пострадала сборная Германии. Заболели лидеры команды Роберт Хартинг (метание диска) и Давид Шторль (толкание ядра).

«Да, у нас в отеле есть инфекция», — сказала Орлова.