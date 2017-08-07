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7 августа 2017, 23:44 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Вирусная инфекция обнаружена в лондонском отеле, где живут российские легкоатлеты

ЛОНДОН, 7 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. В отеле, где на время чемпионата мира по легкой атлетике поселились российские спортсмены, обнаружена вирусная инфекция, от которой пострадали более 25 атлетов из Украины, Германии, Эстонии и других стран. Эту информацию подтвердила официальный представитель нейтральных спортсменов Елена Орлова.

По информации ТАСС, в настоящее время 26 человек находятся в медицинском изоляторе. Больше всех от инфекции, которая передается воздушным путем, пострадала сборная Германии. Заболели лидеры команды Роберт Хартинг (метание диска) и Давид Шторль (толкание ядра).

«Да, у нас в отеле есть инфекция», — сказала Орлова.
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