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7 августа 2017, 23:41 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Россиянин Шубенков завоевал серебро ЧМ в Лондоне в беге на 110 метров с барьерами

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Россиянин Сергей Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, занял второе место в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

На нынешнем турнире <span class=error>Шубенков</span> победивший в этой дисциплине на чемпионате мира 2015 года в Пекине стал первым медалистом среди российских легкоатлетов. Увеличить
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На нынешнем турнире Шубенков, победивший в этой дисциплине на чемпионате мира 2015 года в Пекине, стал первым медалистом среди российских легкоатлетов.
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ЛОНДОН, 7 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. В отеле, где на время чемпионата мира по легкой атлетике поселились российские спортсмены, обнаружена вирусная инфекция, от которой пострадали более 25 атлетов из Украины, Германии, Эстонии и других стран. Эту информацию подтвердила официальный представитель нейтральных спортсменов Елена Орлова.
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