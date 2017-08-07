Россиянин Шубенков завоевал серебро ЧМ в Лондоне в беге на 110 метров с барьерами
ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Россиянин Сергей Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, занял второе место в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
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На нынешнем турнире Шубенков, победивший в этой дисциплине на чемпионате мира 2015 года в Пекине, стал первым медалистом среди российских легкоатлетов.
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