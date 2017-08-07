Как легкой атлетике попасть в XXI век

Ожидание первого потенциально медального забега для российских нейтралов с участием Сергея Шубенкова на чемпионате мира в Лондоне навело на не самые веселые мысли.

«Средний возраст тех, кто смотрит легкую атлетику, — 55 лет», — признал недавно руководитель Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) Себастьян Коэ. Но, если вы думаете, что после этого были приняты оперативные меры по омоложению аудитории, то сильно заблуждаетесь.

О кризисе речи пока не идет. В Риме, Монако, Цюрихе и Юджине трибуны заполняются с завидной регулярностью. На нынешнем чемпионате мира в Лондоне на вечерних программах — аншлаг. И даже на утренние квалификации приходит порядка 20−30 тысяч зрителей. А билеты, как и все в Лондоне, удовольствие недешевое: утренний поход на стадион обойдется вам от 13 до 70 фунтов (примерно от 1000 до 5,5 тысяч рублей), вечерний — от 18 до 95 (от 1400 до 7,5 тысяч рублей). В выходные цены вырастают до 15,5 фунтов стерлингов (1200 рублей).

Вот только если раньше заполняемость легкоатлетических стадионов была нормой, то теперь таких случаев становится все меньше. С большой скоростью падают телерейтинги. А тут еще и главная звезда уходит. Если продолжать делать вид, что все нормально, прикрываться полным стадионом Лондона и ничего не предпринимать — потеря Усэйна Болта может оказаться для атлетики катастрофической. Можно ждать пришествия новых Болтов. Но на Усэйнов надейся, а сам не плошай. Вот, например…

Усэйн БОЛТ. Reuters

ЧЕМ 10000 МЕТРОВ ЛУЧШЕ ПРЫЖКОВ?

Многих раздражает, как показывают легкую атлетику. Приоритет беговым видам — спорная прихоть телевизионщиков. Развязке в прыжках в высоту предпочитают представление участников предварительного забега на 1500 м. Лучшим попыткам метателей копья — тягучие женские 10000 м. Это никуда не годится.

Журналисты, работающие на стадионе, в этом смысле счастливчики. У них установлены мониторы, на которых можно переключать каналы в любой сектор. В век современных технологий, по крайне мере, в интернете, то же самое можно сделать для всех болельщиков. Дайте людям плейер ИААФ — а они уже сами выберут, что им любо. Что касается телевидения, то хотя бы в маленьких окошечках в углу экрана показывать происходящее в технических видах в режиме реального времени просто необходимо.

Мария ЛАСИЦКЕНЕ. AFP 2017

ЭФФЕКТЫ

В теннисе давно применяется система «hawk-eye». Пришли к видеопросмотрам в волейболе и даже футболе. Почему не разукрасить жизнь фанатам легкой атлетики? Можно установить чип на планку — и показывать с какими запасом высотники и шестовики преодолевают высоты. Если, например, Мария Ласицкене преодолеет 2 м с «куском» в 10 см (при том, что мировой рекорд в женских прыжках 2,09) — это станет поводом привлечь внимание к спортсменке.

Интересно установить чип и в метательские снаряды. Чтобы на экране у зрителей за условным молотом двигался «хвост». И потом можно было бы наложить траекторию броска чемпиона на бросок любого из конкурентов — стало бы наглядно видно, в чем один превосходит другого. При показе многоборцев в углу экрана должны высвечиваться текущее количество очков у спортсмена и ранжирная табличка. Иначе не ясно, что у них происходит. А кто станет смотреть непонятное?

Чемпионат мира-2017 в Лондоне. AFP 2017

ВЫВЕСТИ ЛЕГКУЮ АТЛЕТИКУ В ЛЮДИ

Чемпионаты мира и Олимпийские игры, безусловно, нужно проводить в классическом режиме. А вот коммерческие соревнования имеет смысл переносить со стадионов. Если люди не идут на легкую атлетику, нужно легкую атлетику привести людям. Два года назад я был в Баку, где проводился очень интересный старт. На одной из площадей установили секторы для прыжков в высоту и с шестом. Рекламы турнира в городе не было, однако зрителей на нем собралось внушительно. Люди, гулявшие в выходной день, слышали музыку, видели скопление народа, подходили посмотреть в чем дело — и многих увиденное зацепило.

Большинство людей ведь никогда не были на легкой атлетике. А если посмотреть с близкого расстояния на соревнования тех же шестовиков — дух захватит даже от прыжков на смешной для профессионалов высоте 5 м. В Европе проводятся старты высотников в торговых центрах. Люди случайно знакомятся с новым для себя видом спорта — и некоторых он захватывает. Не исключено, что в следующий раз они придут уже и на стадион.

Какая реклама была бы тем же прыжкам, проводись они раз в год старт на Красной площади? Для рекламы легкой атлетики это было бы в десятки раз полезнее, чем бессмысленный чемпионат России в Жуковском, на котором не было и десятка зрителей.

МЕТАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕКУ

В Польше спортсмены метают, в частности, молот… через реку. Это же круто! Увиденное воспринимается совсем по-другому. Легкая атлетика имеет уникальную возможность переносить часть соревнований в нестандартные места. У тех же пловцов, которые привязаны к бассейну, такой роскоши нет. Возможно, следует подумать и над реформированием метаний на стадионе.

Режиссеры уделяют им минимум внимания, с места событий без онлайн-результатов тоже почти ничего непонятно. Так зачем тогда столько метательских дисциплин в нынешних реалиях с быстрым темпом жизни? Можно объединить диск и ядро в двоеборье. Три попытки одним снарядом, три другим. Сумма считается по таблице.

Наблюдать забеги на 5000 и 10000 м скучно всем, кроме тех, кто профессионально разбирается в легкой атлетике или сам в прошлом бегал эти дистанции. Стоит рассмотреть вариант переноса этих забегов в город. Пусть стайеры бегут рядом по маршруту с красивыми видами. Во-первых, это другая телекартинка. Во-вторых, стадионная программа станет динамичнее, что важно для телевидения.

ПРАВО НА ОДИН ЗАСТУП

Речь о длине и тройном прыжке. Современные технологии позволяют замерить прыжок с любого места, которого оттолкнулся спортсмен. Совсем убирать планку и считать чистый результат — это слишком. А вот ввести «право одного замера» было бы интересно. То есть, спортсмен, который заступил, мог бы обратиться к судье с просьбой измерить его прыжок с места отталкивания. У атлета была бы одна возможность сделать это. И он сам принимал бы решение — воспользоваться своим правом после первой же попытки или приберечь его на одну из последних.

В городе Бирск в Башкортостане играют с правилами прыжков в высоту уже очень давно. Речь о том, чтобы провести турнир, на котором у участников не было бы права на ошибку. Один раз сбил планку — идешь домой. Никаких трех попыток. Такие старты увеличивают концентрацию спортсменов, держат зрителя в напряжении и имеют непредсказуемую развязку.