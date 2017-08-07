Гэтлин, освистанный и победивший

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Гэтлин совершает решающее ускорение и обгоняет всех остальных. Как только на табло загорается его фамилия, трибуны на чемпионате мира начинают скандировать вовсе не его имя, а имя того, кто стал только третьим. Третий — это Усейн Болт. Он стартовал хуже и решающий рывок ему не принес победы. Сказались годы сказались, по его собственному уверению, прошлые травмы.

Трибуны освистывают победителя. Такое бывает. Трибуны собирались не на него, а на Болта. Так же, как это было четыре года назад, на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве, когда трибуны собрала только Елена Исинбаева и Усейн Болт.

И есть еще одна претензия у трибун — Гэтлин имел дисквалификации, он попадался на допинге, причем не один раз. И многие используют его победу сейчас для решения своих собственных вопросов: мол, как же так, почему одним можно попадаться раз за разом, а нашим, дескать, за два случая сразу пожизненную дисквалификацию дают и с Олимпийских Игр снимают?

Долгое время его путь был похож на путь многих ярких современных спортсменов: быстро забрался на вершину, собрал титулы, а потом рухнул вниз, попавшись на допинге. С этого дна мало кто выбирается, а Гэтлин не просто выбрался, но и к 35 годам стал бегать быстрее, чем в 22, когда он выиграл золото Олимпиады в Афинах.

Свой первый срок за допинг Джастин отбыл еще до того, как добился больших успехов. В 2001 году он попался на употреблении амфетаминов и был дисквалифицирован на два года. Гэтлин подал апелляцию, объяснив, что допинг попал в его организм вместе с лекарством, которым он лечился с детства, когда ему поставили диагноз «синдром дефицита внимания и гиперактивности». Дисквалификацию сократили до года.

На Олимпиаде-2004 с Гэтлином связан забавный случай в полуфинале. Не добежав до финишной черты, он начал о чем-то весело болтать со своим партнером по сборной Шоном Кроуфордом. А вот в финале он порвал всех, сенсационно став чемпионом. Время Болта наступит только спустя 4 года.

В июле Гэтлин, повторивший к тому моменту уже рекорд мира на стометровке (9,77), попался вновь. По словам тренера, ему что-то втирал массажист. Вопреки воле спортсмена или нет — уже не важно. Учитывая сотрудничество Гэтлина со следствием и некие «особые обстоятельства», самые жесткие санкции к американцу решили не применять — и отстранили от спорта на восемь лет, а затем сократили срок вдвое. Джастин получил шанс.

Спринтер вернулся на дорожку только в 2010 году с лишним весом и очень неясными перспективами. Но Гэтлин прогрессировал. Бороться с лишним весом ему помогала строгая диета, а с лишними десятыми секунды — биомеханик сборной США Ральф Манн.

Манн написал программу, которая «подсказывает» спортсмену, как ему правильно бежать стометровку. Гэтлин становился старше, а бежал все быстрее. Поэтому был под вечным подозрением.

— Люди хотят наклеивать на других людей ярлыки, больше им ничего не нужно. Они не хотят узнать других людей, не хотят как следует понять их, — сказал как-то Джастин.

За последние семь лет он не провалил ни одного допинг-теста, но чтобы вернуть доверие к себе, этого оказалось мало. Теперь он совершил непоправимое: победил Болта в его последнем забеге. И этого ему точно не простят.