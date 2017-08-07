Все зарубежные атлеты находятся под строгим допинг-контролем на ЧМ-2017, в том числе из РФ

«Практически все спортсмены, которые приезжают из аэропорта в наш отель, сразу же после прибытия получают приглашения на допинг-контроль, — сказала Орлова. — Получается буквально так, занесли чемоданы в номер, а потом их сразу зовут на тестирование. Говорить, что к российским спортсменам допинг-службы испытывают особое внимание, нельзя. Здесь все находятся под жестким контролем».

Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира по легкой атлетике завершится 13 августа.