Все зарубежные атлеты находятся под строгим допинг-контролем на ЧМ-2017, в том числе из РФ
ЛОНДОН, 7 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Спортсмены, прибывающие в Лондон для участия в чемпионате мира по легкой атлетике, сразу после приезда в отель получают приглашения на
допинг-контроль. Об этом сообщила журналистам официальный представитель нейтральных атлетов на ЧМ-2017 Елена Орлова.
«Практически все спортсмены, которые приезжают из аэропорта в наш отель, сразу же после прибытия получают приглашения на
Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
Чемпионат мира по легкой атлетике завершится 13 августа.
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