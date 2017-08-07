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7 августа 2017, 15:54 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Билеты на ЧМ в понедельник продали по ценам, символизирующим рекорды легкоатлетов

ЛОНДОН, 7 авг — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Часть билетов на вечернюю сессию чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне в понедельник реализована по специальным ценам, символизирующим мировые рекорды выдающихся британских легкоатлетов, сообщается в релизе организаторов.

Так, в честь мирового рекорда Джонатана Эдвардса в тройном прыжке (18,29 метра) более 14 тысяч билетов было продано по цене 18 фунтов 29 пенни. Мировой рекорд бегуна на 110 метров с барьерами Колина Джексона (12,91 секунды) был отмечен продажей билетов по цене 12 фунтов 91 пенни. Также часть билетов была продана по цене 52 фунта 74 пенни в честь мирового рекорда Салли Ганнелл на дистанции 400 метров с барьерами.

В настоящее время из всех вышеперечисленных мировых рекордов действующим является только достижение Эдвардса в тройном прыжке.

В понедельник на чемпионате мира состоится финал в беге на 110 метров с барьерами, в котором примет участие россиянин Сергей Шубенков.
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