Билеты на ЧМ в понедельник продали по ценам, символизирующим рекорды легкоатлетов
ЛОНДОН, 7 авг —
Р-Спорт, Андрей Симоненко. Часть билетов на вечернюю сессию чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне в понедельник реализована по специальным ценам, символизирующим мировые рекорды выдающихся британских легкоатлетов, сообщается в релизе организаторов.
Так, в честь мирового рекорда Джонатана Эдвардса в тройном прыжке (18,29 метра) более 14 тысяч билетов было продано по цене 18 фунтов 29 пенни. Мировой рекорд бегуна на 110 метров с барьерами Колина Джексона (12,91 секунды) был отмечен продажей билетов по цене 12 фунтов 91 пенни. Также часть билетов была продана по цене 52 фунта 74 пенни в честь мирового рекорда Салли Ганнелл на дистанции 400 метров с барьерами.
В настоящее время из всех вышеперечисленных мировых рекордов действующим является только достижение Эдвардса в тройном прыжке.
В понедельник на чемпионате мира состоится финал в беге на 110 метров с барьерами, в котором примет участие россиянин Сергей Шубенков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter