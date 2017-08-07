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7 августа 2017, 16:02 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

CAS дисквалифицировал российских легкоатлетов Кривова и Евдокимову за допинг

ТАСС, 7 августа. Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о дисквалификации российских легкоатлетов Андрея Кривова (спортивная ходьба) и Натальи Евдокимовой (бег на средние дистанции) за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Кривов отстранен на три года Евдокимова — на четыре. Увеличить
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Кривов дисквалифицирован на три года на основании «абнормальных показателей гематологического профиля в биологическом паспорте» с 12 апреля 2016 года. Аннулированию подлежат результаты спортсмена, показанные в период с 20 мая 2011 года по 6 июля 2013 года. Евдокимова дисквалифицирована также на основании отклонений в паспорте крови на четыре года — с 14 апреля 2016 года. Результаты спортсменки с 17 августа 2009 года по 29 мая 2012 аннулированы.

31-летний Кривов является двукратным победителем Универсиад в спортивной ходьбе на 20 км. 18 августа 2011 года он завоевал золотую медаль на Универсиаде в китайском Шэньчжэне, этот результат будет аннулирован. Вторая золотая медаль была завоевана Кривовым 9 июля 2013 года в Казани — уже после срока аннулирования результатов.

39-летняя Евдокимова является двукратным серебряным призером чемпионатов России в беге на 1500 метров (2003, 2004).
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