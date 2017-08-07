Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30611024/
7 августа 2017, 15:51 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Отец Гэтлина: Джастин никогда не совершал преступлений

Отец американского бегуна Джастина Гэтлина Вилли Гэтлин прокомментировал реакцию болельщиков на победу его сына на чемпионате мира в Лондоне в беге на 100 м.

Отец американского бегуна <span class=error>Джастина</span> <span class=error>Гэтлина</span> <span class=error>Вилли</span> <span class=error>Гэтлин</span> прокомментировал реакцию болельщиков на победу его сына на чемпионате мира в Лондоне в беге на 100 м. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Джастин, ранее уличённый в нарушениях антидопинговых правил, выиграл золотую медаль и был освистан зрителями.

«Люди, которые его освистывают, должны сначала прочитать отчёты. Он никогда не совершал преступлений. Им нужно пойти и взглянуть на то, о чём шла речь. Мой сын очень сильный, он с этим справится. Так к нему относятся только здесь», — цитирует Вилли Гэтлина The Times.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Билеты на ЧМ в понедельник продали по ценам, символизирующим рекорды легкоатлетов

ЛОНДОН, 7 авг — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Часть билетов на вечернюю сессию чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне в понедельник реализована по специальным ценам, символизирующим мировые рекорды выдающихся британских легкоатлетов, сообщается в релизе организаторов.
Еще 7 новостей  Все новости

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Вопрос дня. «Зенит» — «Спартак» — 5:1: что это было?

Быстров стал игроком «Тосно»

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Вопрос дня. «Зенит» — «Спартак» — 5:1: что это было?