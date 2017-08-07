Отец Гэтлина: Джастин никогда не совершал преступлений

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Джастин, ранее уличённый в нарушениях антидопинговых правил, выиграл золотую медаль и был освистан зрителями.

«Люди, которые его освистывают, должны сначала прочитать отчёты. Он никогда не совершал преступлений. Им нужно пойти и взглянуть на то, о чём шла речь. Мой сын очень сильный, он с этим справится. Так к нему относятся только здесь», — цитирует Вилли Гэтлина The Times.