Менеджер: Прыгунья в длину Клишина после ЧМ выступит до конца сезона еще в трех турнирах
ЛОНДОН, 7 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина после окончания чемпионата мира планирует выступить до конца сезона еще в трех международных стартах. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменки Алексей Николаев.
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Квалификационный турнир женщин в прыжках в длину на ЧМ в Лондоне стартует 9 августа, двумя днями позже состоится финал.
«Следующим турниром после чемпионата мира для Дарьи станет старт в Сопоте, который состоится 16 августа, — рассказал Николаев. — Затем 27 августа она выступит на этапе Мирового вызова в Берлине. 1 сентября ей предстоит старт в финале “Бриллиантовой лиги” в Брюсселе, которым она и завершит сезон».
Клишина приехала на ЧМ в Лондон первой из российских спортсменов — 1 августа.
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