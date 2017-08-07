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7 августа 2017, 15:40 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Менеджер: Прыгунья в длину Клишина после ЧМ выступит до конца сезона еще в трех турнирах

ЛОНДОН, 7 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина после окончания чемпионата мира планирует выступить до конца сезона еще в трех международных стартах. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменки Алексей Николаев.

Квалификационный турнир женщин в прыжках в длину на ЧМ в Лондоне стартует 9 августа двумя днями позже состоится финал. Увеличить
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Квалификационный турнир женщин в прыжках в длину на ЧМ в Лондоне стартует 9 августа, двумя днями позже состоится финал.

«Следующим турниром после чемпионата мира для Дарьи станет старт в Сопоте, который состоится 16 августа, — рассказал Николаев. — Затем 27 августа она выступит на этапе Мирового вызова в Берлине. 1 сентября ей предстоит старт в финале “Бриллиантовой лиги” в Брюсселе, которым она и завершит сезон».

Клишина приехала на ЧМ в Лондон первой из российских спортсменов — 1 августа.
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