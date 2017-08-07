Крупорушников: Есть большая надежда на восстановление ВФЛА в ближайшем будущем

По итогам голосования на прошлой неделе конгресс IAAF продлил временное отстранение ВФЛА, а президент IAAF Себастьян Коу сообщил, что организация через два месяца вновь рассмотрит вопрос восстановления членства ВФЛА.

«За нас (за восстановление прав) проголосовала 21 страна. Но когда мы начали разбираться, в чем дело, то наверняка сказался фактор открытого голосования. Не хотели многие идти против воли совета и рабочей группы IAAF. Тем не менее после появления комментариев после заседания у нас большая надежда на восстановление нашей федерации в ближайшей перспективе», — сказал Крупорушников по телефону.

IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил.