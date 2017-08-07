Менеджер: Мемориал Скалимовской в Варшаве станет для Ласицкене следующим стартом после ЧМ
ЛОНДОН, 7 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер мирового сезона в женских прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) сразу после окончания чемпионата мира планирует выступить 15 августа в Варшаве на международном турнире Мемориале Камилы Сколимовской. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.
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Ласицкене начнет выступление в Лондоне 10 августа, двумя днями позже состоится финал соревнований в прыжках в высоту.
«15 августа Мария выступит на турнире в Варшаве, — отметила Назарова. — Не исключено, что 26 августа она будет стартовать в Германии. Затем 1 сентября Маша выступит в финале брюссельском “Бриллиантовой лиги”, который станет для нее последним соревнованием в этом сезоне».
6 июля на этапе «Бриллиантовой лиги» в швейцарской Лозанне Ласицкене показала лучший результат сезона, преодолев планку на высоте 2 м 6 см. Отметка 2,06 м является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории «Бриллиантовой лиги», которая проводится с 2010 года.
Победа на чемпионате России, который проходил в конце июля в Жуковском, стала для Ласицкене 15-й подряд. Спортсменка также победила на этапах «Бриллиантовой лиги» в Юджине, Риме, Стокгольме, Лозанне, Лондоне и Монако, на турнирах в польском Ополе и итальянской Падуе, на этапах Мирового вызова в финском Тампере и голландском Хенгело, на Мемориале Евстратова, четвертом этапе летнего
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