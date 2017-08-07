Менеджер: Мемориал Скалимовской в Варшаве станет для Ласицкене следующим стартом после ЧМ

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Ласицкене начнет выступление в Лондоне 10 августа, двумя днями позже состоится финал соревнований в прыжках в высоту.

«15 августа Мария выступит на турнире в Варшаве, — отметила Назарова. — Не исключено, что 26 августа она будет стартовать в Германии. Затем 1 сентября Маша выступит в финале брюссельском “Бриллиантовой лиги”, который станет для нее последним соревнованием в этом сезоне».

6 июля на этапе «Бриллиантовой лиги» в швейцарской Лозанне Ласицкене показала лучший результат сезона, преодолев планку на высоте 2 м 6 см. Отметка 2,06 м является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории «Бриллиантовой лиги», которая проводится с 2010 года.