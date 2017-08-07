Международный полумарафон на колясках пройдет 5 октября на трассе автодрома в Сочи

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Идея проведения международных гонок на колясках на трассе автодрома протяженностью более 21 км появилась во время зимней Паралимпиады в Сочи. Организаторами полумарафона являются Всероссийское общество инвалидов (ВОИ), Российский спортивный союз инвалидов (РССИ) и фонд поддержки инвалидов «Единая страна» при поддержке Администрации города Сочи. В соревнованиях примут участие как спортсмены-паралимпийцы и спортсмены из других стран, так и молодые участники из российских регионов. Оргкомитет соревнований будет принимать заявки до 5 сентября.

«Легкая атлетика на спортивных колясках — это самая увлекательная и зрелищная дисциплина на всех международных соревнованиях, — сказал председатель оргкомитета соревнований, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев. — Участие в такой гонке — это прекрасная возможность испытать себя, закалить характер, получить ощущение уверенности в собственных силах, потому что спорт делает человека сильнее, выносливее и целеустремленнее».

«Местом проведения соревнований уже традиционно стал знаменитый “Сочи Автодром”, где проходят гонки “Формулы-1”. Для подобного полумарафона здесь создана вся необходимая база. Уверен, что в России должно проводиться как можно больше подобных международных соревнований для людей с инвалидностью, это даст возможность спортсменам обмениваться опытом, а зрителям и участникам подарит незабываемые впечатления и послужит делу развития паралимпийского спорта», — добавил Терентьев.