Международный полумарафон на колясках пройдет 5 октября на трассе автодрома в Сочи
ТАСС, 7 августа. Третий Международный полумарафон на колясках
Рецепт-Спорт (3rd International GRAND PRIX Rezept-Sport Wheelchair Half marathon) пройдет на трассе «Сочи Автодром» 5 октября 2017 года. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов.
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Идея проведения международных гонок на колясках на трассе автодрома протяженностью более 21 км появилась во время зимней Паралимпиады в Сочи. Организаторами полумарафона являются Всероссийское общество инвалидов (ВОИ), Российский спортивный союз инвалидов (РССИ) и фонд поддержки инвалидов «Единая страна» при поддержке Администрации города Сочи. В соревнованиях примут участие как
«Легкая атлетика на спортивных колясках — это самая увлекательная и зрелищная дисциплина на всех международных соревнованиях, — сказал председатель оргкомитета соревнований, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев. — Участие в такой гонке — это прекрасная возможность испытать себя, закалить характер, получить ощущение уверенности в собственных силах, потому что спорт делает человека сильнее, выносливее и целеустремленнее».
«Местом проведения соревнований уже традиционно стал знаменитый “Сочи Автодром”, где проходят гонки “Формулы-1”. Для подобного полумарафона здесь создана вся необходимая база. Уверен, что в России должно проводиться как можно больше подобных международных соревнований для людей с инвалидностью, это даст возможность спортсменам обмениваться опытом, а зрителям и участникам подарит незабываемые впечатления и послужит делу развития паралимпийского спорта», — добавил Терентьев.
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