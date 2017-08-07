Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30609774/
7 августа 2017, 14:23 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Агент: Участие Менькова в этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме зависит от его здоровья

ЛОНДОН, 7 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Прыгун в длину Александр Меньков, занявший четвертое место на чемпионате мира в Лондоне, может выступить 20 августа на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме, если не будет испытывать проблем со здоровьем. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков.

На ЧМ-2017 Меньков показал в первой попытке результат 8,27 метра. Остальные пять прыжков оказались у этого спортсмена неудачными. В беседе с журналистами после окончания финала Меньков пожаловался на сильную боль в паху, которая мешала ему полноценно соревноваться.

«Если говорить про дальнейшие соревновательные планы Менькова, то он должен прыгать 29 августа на турнире в Загребе, — отметил Воронков. — Также я пытаюсь заявить его на этап “Бриллиантовой лиги” в Бирмингем. Многое будет зависеть от его здоровья, как вы знаете он после финала чемпионата мира жаловался на травмы».

«Александр уже вернулся в Россию. Сейчас он немного потренируется, после чего мы поймем, что делать. Может быть, от Бирмингема мы откажемся и остановимся только на Загребе», — заключил менеджер.

Меньков — чемпион мира 2013 года. Тогда в Москве победу ему принес прыжок на 8,55 м.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Менеджер: Финал «Бриллиантовой лиги» станет следующим стартом для легкоатлетки Сидоровой

Менеджер: Финал «Бриллиантовой лиги» станет следующим стартом для легкоатлетки Сидоровой

ЛОНДОН, 7 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Финальный этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги», который пройдет 1 сентября в бельгийском Брюсселе, станет следующим стартом для чемпионки Европы — 2014 в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой, неудачно выступившей на мировом первенстве в Лондоне. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменки Павел Воронков.
Еще 7 новостей  Все новости

Роналду включен в заявку "Реала" на матч за Суперкубок УЕФА против "Манчестер Юнайтед"

Будогосский: Вилков в игре "Зенит" - "Спартак" доказал, что в России есть хорошие судьи

Агент: вратарь "Зенита" Лодыгин недоволен своим положением в клубе

Роналду включен в заявку "Реала" на матч за Суперкубок УЕФА против "Манчестер Юнайтед"

Будогосский: Вилков в игре "Зенит" - "Спартак" доказал, что в России есть хорошие судьи