Агент: Участие Менькова в этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме зависит от его здоровья

На ЧМ-2017 Меньков показал в первой попытке результат 8,27 метра. Остальные пять прыжков оказались у этого спортсмена неудачными. В беседе с журналистами после окончания финала Меньков пожаловался на сильную боль в паху, которая мешала ему полноценно соревноваться.

«Если говорить про дальнейшие соревновательные планы Менькова, то он должен прыгать 29 августа на турнире в Загребе, — отметил Воронков. — Также я пытаюсь заявить его на этап “Бриллиантовой лиги” в Бирмингем. Многое будет зависеть от его здоровья, как вы знаете он после финала чемпионата мира жаловался на травмы».

«Александр уже вернулся в Россию. Сейчас он немного потренируется, после чего мы поймем, что делать. Может быть, от Бирмингема мы откажемся и остановимся только на Загребе», — заключил менеджер.

Меньков — чемпион мира 2013 года. Тогда в Москве победу ему принес прыжок на 8,55 м.