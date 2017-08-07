Менеджер: Финал «Бриллиантовой лиги» станет следующим стартом для легкоатлетки Сидоровой

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Сидорова, прыгнувшая в середине июня на турнире в Осло на 4,75 метра, в квалификации ЧМ-2017 трижды не сумела справиться с начальной высотой 4,50.

«Анжелика сумела пробиться в финал “Бриллиантовой лиги” и будет выступать в Бельгии, — заметил Воронков. — Ей также было предложение выступить на городском турнире в Швейцарии по прыжкам на помосте, но мы решили отказаться. Пока она выступает только в Брюсселе».

В финальный раунд «Бриллиантовой лиги» пробились также три других российских легкоатлета: прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина), бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и прыгунья в длину Дарья Клишина.