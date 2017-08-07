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7 августа 2017, 14:14 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Менеджер: Финал «Бриллиантовой лиги» станет следующим стартом для легкоатлетки Сидоровой

ЛОНДОН, 7 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Финальный этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги», который пройдет 1 сентября в бельгийском Брюсселе, станет следующим стартом для чемпионки Европы — 2014 в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой, неудачно выступившей на мировом первенстве в Лондоне. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменки Павел Воронков.

Спортсменка прыгнувшая в середине июня на турнире в Осло на 475 метра в квалификации ЧМ-2017 трижды не сумела справиться с начальной высотой 450. Увеличить
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Сидорова, прыгнувшая в середине июня на турнире в Осло на 4,75 метра, в квалификации ЧМ-2017 трижды не сумела справиться с начальной высотой 4,50.

«Анжелика сумела пробиться в финал “Бриллиантовой лиги” и будет выступать в Бельгии, — заметил Воронков. — Ей также было предложение выступить на городском турнире в Швейцарии по прыжкам на помосте, но мы решили отказаться. Пока она выступает только в Брюсселе».

В финальный раунд «Бриллиантовой лиги» пробились также три других российских легкоатлета: прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина), бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и прыгунья в длину Дарья Клишина.
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Новости Легкой атлетики

Агент: Участие Менькова в этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме зависит от его здоровья

ЛОНДОН, 7 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Прыгун в длину Александр Меньков, занявший четвертое место на чемпионате мира в Лондоне, может выступить 20 августа на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме, если не будет испытывать проблем со здоровьем. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков.
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