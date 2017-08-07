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7 августа 2017, 14:13 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Менеджер: После ЧМ Шубенков может выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме

ЛОНДОН, 7 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Этап «Бриллиантовой лиги», который пройдет 20 августа в британском Бирмингеме, может стать для российского барьериста Сергея Шубенкова следующим стартом после чемпионата мира. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков.

Действующему чемпиону мира в беге на 110 метров с барьерами в понедельник вечером предстоит защитить свой титул. Увеличить
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Действующему чемпиону мира в беге на 110 метров с барьерами Шубенкову в понедельник вечером предстоит защитить свой титул. Финальный забег на чемпионате мира в Лондоне, куда он вышел с третьим временем (13,22), состоится в 23:30 по московскому времени.

«Мы очень надеемся, что Сергей после чемпионата мира выступит в Бирмингеме, — сказал Воронков. — Все зависит от его желания. Затем его будет ждать 29 августа турнир в Загребе, а потом финал “Бриллиантовой лиги” в Брюсселе. Старт в Бельгии, который состоится 1 сентября, как я сейчас понимаю, будет последним международным стартом для Шубенкова в этом сезоне».

В финал «Бриллиантовой лиги» пробились также три российских легкоатлетки: прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина), прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в длину Дарья Клишина.
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Новости Легкой атлетики

Агент: Участие Менькова в этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме зависит от его здоровья

ЛОНДОН, 7 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Прыгун в длину Александр Меньков, занявший четвертое место на чемпионате мира в Лондоне, может выступить 20 августа на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме, если не будет испытывать проблем со здоровьем. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков.
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