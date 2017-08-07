Крупорушников: Рано делать негативные выводы из выступления легкоатлетов РФ на ЧМ

Для участия в чемпионате мира, который стартовал в Лондоне 4 августа, выполнили нормативы и получили разрешение от IAAF для выступления под нейтральным флагом 19 россиян. В первые дни соревнований не смогли преодолеть квалификацию Анжелика Сидорова, Илья Мудров (оба — прыжок с шестом), Виктор Бутенко (диск), Александр Лесной (ядро) и Вера Ребрик (копье), отказавшаяся от продолжения борьбы из-за травмы.

При этом чемпионат мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков стал четвертым, а Ольга Муллина — восьмой в прыжках с шестом. В финал соревнований вышел чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков. Главный старт в этой дисциплине состоится в понедельник вечером.

«Главные силы только начинают выходить на дорожки, поэтому рано еще делать выводы. Конечно, в какой-то мере помешали травмы. Саша Меньков, например, боролся как лев, сделал все, что мог, но травма не дает ему полностью сконцентрировать на прыжке. При этом все равно считаю его выступление удачным. Во-вторых, конечно, не хватает количества стартов с высокой конкуренцией, не хватает соревновательной практики», — сказал Крупорушников по телефону.

«В любом случае, считаю, что рано делать негативные выводы, посыпать голову пеплом. Вполне возможно, что мы через 2−3 дня будем в хорошем настроении. Ждем выступления других наших спортсменов», — продолжил собеседник агентства.

Крупорушников рассказал об отношении к российским легкоатлетам. «Вопросов по организации нет, и отношение к нашим спортсменам нормальное, никаких негативных факторов нет. Но есть вопросы из такого разряда, как, например, Меньков установил рекорд ANA (для нейтральных спортсменов). Сами организаторы не могут определить до конца статус нейтральных спортсменов. Но в остальном, несмотря на выезд всего одного представителя (ВФЛА) — Елены Орловой, считаю, что все нормально», — заключил он.