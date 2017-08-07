Сергей Шубенков вышел в финал чемпионата мира по легкой атлетике

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Завершился третий день чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне. На олимпийском стадионе было разыграно три комплекта наград — в прыжках с шестом у женщин, толкании ядра у мужчин и в женском забеге на 100 м.

В борьбу за медали турнира вступил российский бегун на 110 м с барьерами чемпиона мира Сергей Шубенков, который выступает, как и все его соотечественники, в качестве нейтрального спортсмена.

В утренней сессии Шубенков стартовал в последнем отборочном забеге, в котором показал третий результат 13,47 секунды, и напрямую прошел в полуфинал — для того, чтобы не надеяться на быстрые секунды, надо было попадать в четверку лучших. Сергей уверенно пробежал дистанцию и сохранил силы на вечер — на полуфинал, хотя сам отметил, что был не совсем доволен своим бегом.

«Судьи отличные. Пробежался немножко тяжеловато, но пока еще не время. По забегу прошел в полуфинал, дальше будет самое интересное», — сказал спортсмен журналистам.

Он специально обратил внимание на судей, чтобы снизить градус накала после событий предыдущего дня. Напомним, что во второй день чемпионата российский толкатель ядра Александр Лесной не прошел квалификацию и на эмоциях обвинил судей в предвзятости после того, как ему не засчитали две попытки из трех. Затем ситуация прояснилась, и было подтверждено, что спортсмен выполнил две попытки с техническими нарушениями.

В вечернюю сессию Шубенков сбросил с утреннего результата сразу четверть секунды, что позволило ему пробиться в финал, который состоится в понедельник, 7 августа.

В полуфинале, согласно регламенту соревнований, отбор значительно строже, чем в утренней квалификации. Всего было три забега, и напрямую в финал проходили лишь два первых спортсмена. А из тех, кто не смог отобраться напрямую, только двое, показавших лучший результат, получили право стартовать в главном забеге.

Шубенков вышел на дорожку в первом октете и прибежал лишь третьим. Но общее время забега было настолько быстрым, что результата 13,22 секунды хватило россиянину для того, чтобы квалифицироваться по времени. Мало того, время, показанное Шубенковым, превысило результат победителей остальных двух забегов.

После старта российский спортсмен отметил, что полуфинал дался ему легче, чем квалификация.

«Вообще понятия не имею, жребий это или нет, что я попал в такой сильный полуфинал. Но девятая дорожка — это хорошо, наоборот, с краю лучше.

Ортегу не видел, как он бежит, а Маклауда чувствовал, но пока не могу за ним угнаться. Пытался догонять — не получилось. Но все равно полегче пошел бег, чем в первом круге, — Заключил Шубенков.

В понедельник в финале стартуют все сильнейшие барьеристы мира, включая олимпийского чемпиона Лондона Эриса Меррита из США и триумфатора Игр в Рио-де-Жанейро Омара Маклауда с Ямайки.

Лучший результат по итогам трех забегов показал Маклауд, который остановил секундомер на отметке 13,10.

В финале, учитывая личные рекорды сильнейших участников, вполне можно ожидать, что победитель выбежит из 13 секунд.

В прыжках с шестом победу одержала представительница Греции Екатерини Стефаниди, победившая с лучшим результатом сезона в мире — 4,91 м. Серебро досталось Сэнди Моррис из США (4,75), третье место завоевала колумбийка Робейлис Пейнадо (4,65).

Единственная россиянка Ольга Муллина завершила финал на восьмой позиции с прыжком на 4,55 м.

Муллина могла побороться за более высокое место, но трижды сбила планку на высоте 4,65 м. Ее личный рекорд составляет 4,67, но на олимпийском стадионе россиянка, к сожалению, не смогла выступить в свою силу.

Под занавес третьего дня женщины разыграли золото в стометровке. Забег должен был стать бенефисом олимпийской чемпионки Рио Элейн Томпсон с Ямайки. Победа ямайской бегуньи почти ни у кого не вызывала сомнений.

В этом сезоне Томпсон была единственной, кто выбегала из 10,8 секунды, и ее результат в нынешнем году составляет 10,71.

Рекорд чемпионатов мира принадлежит американке Мэрион Джонс — 10,70 секунды. И следует признать, что к сегодняшнему дню серьезных конкуренток у Томпсон не было.

Однако события на беговой дорожке приняли неожиданный оборот. Томпсон «засиделась» на финише и — в отличие от своего именитого соотечественника Усэйна Болта — была не в состоянии догнать основных соперниц. В итоге олимпийская чемпионка финишировала лишь пятой с очень слабым для нее результатом 10,98 секунды.

За победу же развернулась настоящая борьба между представительницей Тринидада и Тобаго Мари-Жозе Та Лу и американкой Тои Боуи.

Соперниц разделила всего одна сотая секунды — 10,85 против 10,86.

Поначалу многим показалось, что Та Лу победила, однако фотофиниш определил первенство Боуи — на заветной линии ноги тринидадской спортсменки были впереди, однако триумфатор на соревнованиях определяется по плечам. Американка, зная об этом правиле, буквально нырнула головой вперед на последнем метре и таким образом добилась виктории.

В то же время в толкании ядра золото досталось новозеландцу Томасу Уолшу: спортсмен, являющийся бронзовым призером Игр-2016, сумел показать результат в 22,03 м, тогда как два оставшихся медалиста — американец Джо Ковач и хорват Стипе Жунич — в своих лучших попытках сумели забросить снаряд лишь на 21,66 и 21,46 м соответственно.

Россиянин Лесной, напомним, в финал не квалифицировался.