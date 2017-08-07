Четырехкратная олимпийская чемпионка Катберт скончалась в возрасте 79 лет

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У Катберт был диагностирован рассеянный склероз в 1974 году.

Катберт является единственным спортсменом в истории, который завоевал золотые олимпийские медали в беге на 100 м, 200 м, 400 м и эстафете 4×100 м. Эти медали были завоеваны на двух Олимпиадах — 1956 года в Мельбурне (100 м, 200 м и эстафета) и 1964 года в Токио (400 м).

В 2000 году Катберт была одним из факелоносцев на церемонии открытия Олимпийских игр в Сиднее.