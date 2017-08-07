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7 августа 2017, 8:56 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Четырехкратная олимпийская чемпионка Катберт скончалась в возрасте 79 лет

ТАСС, 7 августа. Четырехкратная олимпийская чемпионка в спринтерском беге австралийка Бетти Катберт скончалась в воскресенье на 80-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Катберт является единственным спортсменом в истории который завоевал золотые олимпийские медали в беге на 100 м 200 м 400 м и эстафете 4×100 м. Увеличить
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У Катберт был диагностирован рассеянный склероз в 1974 году.

Катберт является единственным спортсменом в истории, который завоевал золотые олимпийские медали в беге на 100 м, 200 м, 400 м и эстафете 4×100 м. Эти медали были завоеваны на двух Олимпиадах — 1956 года в Мельбурне (100 м, 200 м и эстафета) и 1964 года в Токио (400 м).

В 2000 году Катберт была одним из факелоносцев на церемонии открытия Олимпийских игр в Сиднее.
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