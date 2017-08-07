Американская легкоатлетка Боуи стала чемпионкой мира в беге на 100 м
ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Американка Тори Боуи стала чемпионкой мира по легкой атлетике в беге на 100 м. Соревнования проходят в Лондоне.
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Боуи показала результат 10,85 секунды. Второе место заняла представительница Кот-д’Ивуара
После третьего соревновательного дня в общекомандном зачете лидирует сборная США (две золотые, три серебряные, две бронзовые медали). Второе место занимает сборная Эфиопии (1−2−0), третье — команда Кении (1−1−2).
Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
Чемпионат мира завершится 13 августа.
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