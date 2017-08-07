Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30603774/
7 августа 2017, 0:32 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Американская легкоатлетка Боуи стала чемпионкой мира в беге на 100 м

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Американка Тори Боуи стала чемпионкой мира по легкой атлетике в беге на 100 м. Соревнования проходят в Лондоне.

Второе место заняла представительница Кот-д'Ивуара <nobr>Мари-Жозе</nobr> Та Лу третьей стала голландка Дафне Схипперс. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Боуи показала результат 10,85 секунды. Второе место заняла представительница Кот-д’Ивуара Мари-Жозе Та Лу (10,86). Третьей стала голландка Дафне Схипперс (10,96).

После третьего соревновательного дня в общекомандном зачете лидирует сборная США (две золотые, три серебряные, две бронзовые медали). Второе место занимает сборная Эфиопии (1−2−0), третье — команда Кении (1−1−2).

Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Еще 7 новостей  Все новости

Смазанный дебют: ЦСКА в отсутствие Акинфеева проиграл "Рубину"

Бах: новый метод поможет провести экспертизу пробирок с допинг-пробами россиян с ОИ-2014

Шубенков вышел в финал ЧМ по легкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами

Смазанный дебют: ЦСКА в отсутствие Акинфеева проиграл "Рубину"

Бах: новый метод поможет провести экспертизу пробирок с допинг-пробами россиян с ОИ-2014