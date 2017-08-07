Бельгийская легкоатлетка Тиам стала чемпионкой мира в семиборье
ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Бельгийка Нафиссату Тиам завоевала золото чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне в семиборье.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Тиам набрала 6784 очка, второе место заняла немка Каролин Шефер (6696), третье — голландка Анук Веттер (6636).
Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
Чемпионат мира завершится 13 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter