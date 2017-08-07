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7 августа 2017, 0:02 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Бельгийская легкоатлетка Тиам стала чемпионкой мира в семиборье

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Бельгийка Нафиссату Тиам завоевала золото чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне в семиборье.

Второе место заняла немка Каролин Шефер третье — голландка Анук Веттер. Увеличить
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Тиам набрала 6784 очка, второе место заняла немка Каролин Шефер (6696), третье — голландка Анук Веттер (6636).

Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.
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