Боль в правом плече вынудила копьеметательницу Ребрик сняться с выступлений на ЧМ

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Квалификационные соревнования у копьеметательниц на чемпионате мира прошли в воскресенье. Россиянка неудачно выполнила первые две попытки и отказалась от третьей.

На вопрос журналистов о причинах снятия с соревнований, Ребрик показала на правое плечо. При этом спортсменка не уточнила, каков характер полученного повреждения.

Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.