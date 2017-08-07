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7 августа 2017, 0:01 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Боль в правом плече вынудила копьеметательницу Ребрик сняться с выступлений на ЧМ

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Болезненные ощущения в правом плече вынудили российскую копьеметательницу Веру Ребрик, выступающую под нейтральным флагом, сняться с выступления на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

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Квалификационные соревнования у копьеметательниц на чемпионате мира прошли в воскресенье. Россиянка неудачно выполнила первые две попытки и отказалась от третьей.

На вопрос журналистов о причинах снятия с соревнований, Ребрик показала на правое плечо. При этом спортсменка не уточнила, каков характер полученного повреждения.

Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.
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