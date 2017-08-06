Шубенков оказался на грани провала. Но ему повезло

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Ожидание. Оно может быть приятным. Например, предвкушение Нового года в детстве. Или дня, когда приходит зарплата. Накануне приезда внуков поднимается настроение у бабушки с дедушкой.

Но есть и обратная сторона. Мучительно нудно сидеть в аэропорту, когда твой рейс переносят каждые полчаса. Ужасно нервирует часами стоять в очередях разных госучреждений. Безумно долго тянутся дни перед встречей с любимым человеком. Такое ожидание выматывает, выжигает, не дает спать и блокирует мысли о чем-либо еще.

А теперь представьте, каково спортсмену, который проходит в следующий раунд соревнований как «лаки-лузер», но впереди еще два забега и в них могут найтись ребята, которые пробегут быстрее — и отправят тебя домой. Именно в такую ситуации попал Сергей Шубенков. Казалось, эти два забега не закончатся никогда…

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Спортсменам и их личным тренерам вообще крайне тяжело накануне ключевого старта. Между квалификациями и полуфиналами, а потом полуфиналами и финалами — вечность. И бесконечность нервов. Все, что было наработано за год, нужно показывать здесь и сейчас. Никого не волнует, сколько часов пахал спортсмен, сколько литров пота он потерял и какую боль терпел. Никому не интересно, сколько бессонных ночей было у тренера, и как много времени он провел на сборах в отрыве от родной семьи.

И ведь одна маленькая осечка может перечеркнуть все труды. Осознание того, что у тебя нет права на ошибку, убийственно давит на психологию. Именно поэтому на главных стартах нередки провалы.

Вот ямаец Рональд Леви. Спортсмен проводит лучший сезон в карьере. Он бил личные рекорды, как орешки. Довел свое персональное достижение до 13,05. Это третий результат сезона в мире. Леви считался одним из главных претендентов на медаль в Лондоне. Однако в предварительном забеге, из которого он мог выходить в полуфинал на одной ноге, атлет врезался в барьер, потерял равновесие, а вдовесок ко всему схватился за заднюю поверхность бедра. Ямаец вылетел. И о его геройстве в прошлые месяцы уже едва ли кто-то вспомнит.

ЖРЕБИЙ

Среди прочих мелочей, которые могут оказаться роковыми — жеребьевка. Если на гладких 100 м фавориты в большинстве своем добираются до финала, то вот 110 м с/б — другая история. Барьерный спринт — это не просто сверхскоростная, но еще и сложнотехническая, контактная дисциплина. Начнешь не в том темпе — потеряешь ритм. А это — пиши пропало. И чем выше конкуренция, тем больше вероятность такого исхода.

Утренний забег дался Шубенкову тяжело, чего он сам и не думал скрывать. Однако к вечеру Сергей должен был завестись. Скорее всего, режим со спокойного на боевой в голове россиянина переключился сразу после того, как стал известен состав полуфинальных забегов. Та самая жеребьевка…

Вместе с Шубенковым в первый забег попали олимпийский чемпион, лидер мирового сезона ямаец Омар Маклауд и серебряный призер Олимпийских игр в Рио Орландо Ортега, представляющий Испанию. С ними же — француз Гарфилд Дарьен, имеющий в сезоне 13,09 и крепкий американец Элик Харрис. Это при том, что в финал напрямую выходят только два спортсмена…

ШУБЕНКОВ: Я БЫЛ НЕ ПРАВ, НАДО БЫЛО ВЫИГРЫВАТЬ ЗАБЕГ

Сергей бежал в финале гораздо свежее, чем утром. Но это хватило только для третьего места в забеге. Первый — Маклауд (13,10), который постоянно показывал, что у него с головой и нервами все в порядке. Второй — Дарьен (13,17). Шубенков показал 13,22 и на 0,01 опередил Ортегу.

— Я был не прав, — сказал Сергей после забега. — Нужно было побеждать в забеге и спокойно выходить дальше. А я даже большую «Q» не получил. Теперь вот не все зависит от меня. Но, думаю, этого должно хватить.

— О чем подумали, когда увидели состав своего полуфинала?

— Да уж, всех лидеров засунули в один забег. Но я понятия не имею, как формируются забеги!

— Как вам бежалось по девятой дорожке?

— С краю наоборот хорошо, уменьшается вероятность контакта с соперником.

— Ортегу контролировали?

— Нет, он далеко был. Вот Маклауда чувствовал. Пытался рвануть за ним, но пока не получилось. Хотя бег пошел куда легче, чем утром.

Потом были два вторых полуфинала. И пробежать быстрее Шубенкова в них не смог никто. Второй забег выиграл Шейн Бретуэйт (13,26), третий — Балаш Бажи (13,25).

В понедельник Шубенков побежит в финале. У него и Клевцова впереди еще сутки нервного ожидания развязки сезона. Но насколько было бы хуже, если бы ждать было нечего.