Россиянка Муллина заняла восьмое место в прыжках с шестом на ЧМ по легкой атлетике
ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Россиянка Ольга Муллина, выступающая под нейтральным флагом, стала восьмой в прыжках с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
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Она не смогла взять с трех попыток высоту 4,65 метра, показав результат 4,55 метра. Соревнования продолжаются.
Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
Чемпионат мира завершится 13 августа.
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