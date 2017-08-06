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6 августа 2017, 23:21 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Россиянка Муллина заняла восьмое место в прыжках с шестом на ЧМ по легкой атлетике

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Россиянка Ольга Муллина, выступающая под нейтральным флагом, стала восьмой в прыжках с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Она показала результат 455 метра. Увеличить
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Она не смогла взять с трех попыток высоту 4,65 метра, показав результат 4,55 метра. Соревнования продолжаются.

Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.
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ЛОНДОН, 6 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Золотая медаль чемпионата мира 2011 года в семиборье, первоначальной обладательницей которой была российская легкоатлетка Татьяна Чернова, в воскресенье была вручена перед началом вечерней программы мирового первенства в Лондоне британке Джессике Эннис-Хилл, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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