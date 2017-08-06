Золотая медаль ЧМ-2011, которой лишилась легкоатлетка Чернова, вручена британке Эннис-Хилл

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Причиной тому стало ранее принятое решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) пересмотреть результаты в связи с нарушениями антидопинговых правил теперь уже бывшими медалистами соревнований.

Серебряная награда ЧМ-2011 в женском тройном прыжке, которой раньше владела россиянка Ольга Кучеренко, была в воскресенье вручена представительнице Латвии Инете Радевиче. Днем ранее серебро ЧМ-2007 в беге на 1500 метров получила украинка Ирина Лищинская, которая в японской Осаке финишировала третьей вслед за россиянкой Еленой Соболевой.

В пятницу во время торжественного открытия чемпионата мира состоялась церемония перераспределения пяти наград, которые ранее завоевали российский легкоатлетки. Золото чемпионата мира 2013 года в женской эстафете досталось сборной США, четыре года назад в Москве уступившей российской четверке. Серебро — команде Великобритании, бронза — француженкам. Россиянки лишились золота из-за нарушения антидопинговых правил Антониной Кривошапкой, которая также была лишена бронзовой медали на том же турнире в личном беге на 400 метров. Теперь обладательницей этой награды является спортсменка из Ямайки Стефани Энн Макферсон.