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6 августа 2017, 19:37 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Роуз Челимо из Бахрейна выиграла марафон на чемпионате мира по легкой атлетике

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Легкоатлетка Роуз Челимо из Бахрейна завоевала золотую медаль в марафоне на чемпионате мира в Лондоне.

Второе место заняла кенийка Эдна Киплагат. Увеличить
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Челимо преодолела дистанцию 42,195 км за 2 часа 27 минут 11 секунд. Второе место заняла кенийка Эдна Киплагат (2:27.18), третье — американка Эми Крэгг (2:27.19).

В неофициальном медальном зачете лидирует сборная США, в ее активе одно золото, два серебра и две бронзы. Второе место занимает команда Эфиопии (1−2−0), третье — сборная Кении (1−1−2). Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, медалей на этом турнире пока не выигрывали.

В чемпионате мира в Лондоне принимают участие 19 российских легкоатлетов. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.
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