Роуз Челимо из Бахрейна выиграла марафон на чемпионате мира по легкой атлетике
ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Легкоатлетка Роуз Челимо из Бахрейна завоевала золотую медаль в марафоне на чемпионате мира в Лондоне.
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Челимо преодолела дистанцию 42,195 км за 2 часа 27 минут 11 секунд. Второе место заняла кенийка Эдна Киплагат (2:27.18), третье — американка Эми Крэгг (2:27.19).
В неофициальном медальном зачете лидирует сборная США, в ее активе одно золото, два серебра и две бронзы. Второе место занимает команда Эфиопии (1−2−0), третье — сборная Кении (1−1−2). Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, медалей на этом турнире пока не выигрывали.
В чемпионате мира в Лондоне принимают участие 19 российских легкоатлетов. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
Чемпионат мира завершится 13 августа.
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