Для России хорошо, что Болт проиграл Гэтлину
Это связано с допингом.
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Видимо, что-то случилось...
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Стадион после финала стометровки свистел и негодовал. Джастина Гэтлина не любят — и это не секрет. Так же холодно его встречали и два года назад на чемпионате мира в Пекине. «Буу» было и на многих других стартах. Американец за последние семь лет — с момента возвращения после второй дисквалификации — наверняка уже привык к этому. И тут надо отдать ему должное — далеко не каждый бы выдержал такое давление.
Сложно представить, что творилось у Гэтлина в душе после великой субботней победы. С одной стороны — восторг и безграничное счастье. С другой стороны — огромная тоска. Выиграть чемпионат мира в одной из самых престижных дисциплин, взять флаг своей страны, повернуться с ним к трибунам — и быть проигнорированным… Такого никому не пожелаешь.
На
О том же спрашивали и у Болта. И если бы любимец миллионов хотя бы намекнул, что считает свое соседство с Гэтлином на одном стадионе неприемлемым — Джастина бы съели с потрохами. Несколько слов из уст Усэйна — и ВАДА с ИААФ пришлось бы месяцами объясняться перед общественностью. Но легенда мирового спорта даже не думала обвинять в
— Джастину разрешено участвовать здесь — поэтому никакой проблемы в этом я не вижу, — сказал Болт. — Ему не запрещено соревноваться, поэтому для меня нормально видеть его здесь. Я знаю, что Гэтлин много тренируется. Он победил, потому что был быстрее. Наша работа не рассуждать, а выявлять сильнейшего на дорожке.
ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО, А ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО.
Реакция великого ямайца смягчила негодование победой
Болт обнимался с Гэтлином после финиша и дал всем понять, что прошлое должно оставаться в прошлом. Сейчас Джастин чист — и только это важно. Если взять посыл главной звезды мировой легкой атлетики за правило, то тут же напрашиваются вопросы к ИААФ. Главный из них: в чем проблема нынешней сборной России? Почему дважды дисквалифицированный Гэтлин имеет полное право бегать с американским флагом по стадиону, а Сергею Шубенкову и Марии Ласицкене, репутация которых безупречна, запрещено слушать российский гимн даже в своих номерах в гостинице?
Может, вершителям спортивных судеб пора уже определиться, что такое хорошо, а что такое плохо? Прецедент победы Гэтлина под свист трибун — та больная мозоль ИААФ, на которую нашим чиновникам следует постоянно давить, пока российская легкая атлетика не будет восстановлена в правах. Кстати, в прыжках в длину в субботу победил южноафриканец Луво Маньонга, который в прошлом тоже был уличен в употреблении запрещенных веществ… К нему нет никаких вопросов.
Так если все согласны с тем, что случившееся в Вегасе остается в Вегасе, то почему одним из перегулявших там — все прощено, а другим припоминается при каждом удобном случае? У ВФЛА давно новое руководство. Другая команда. Те, чьи старые пробы спустя время оказались положительными, уже не выступают. Да и тяжелейшее наказание в виде пропуска Олимпийских игр отбыто. Большая часть наших атлетов провела два года без международных стартов. Фактически, срок дисквалификации! И все чистые отбыли его за компанию. На всякий случай. Проснись, ИААФ!
СТРАНА ANA.
Тем не менее, в Лондоне 19 допущенных россиян выступают только под нейтральным флагом. Им нельзя носить форму с российской символикой, слушать гимн на территории официальных объектов чемпионата и запрещено в негативных тонах выражаться в адрес ИААФ. В графе страна во всех официальных документах написано ANA.
Доходит до смешного. Когда Александр Меньков прыгал квалификацию, на табло высветились буквы NR. Национальный рекорд! Для нейтральных спортсменов…
Тем не менее, сами спортсмены происходящее воспринимают спокойно. Они такие же полноправные участники чемпионата мира, как и все остальные. Живут в официальной гостинице, ездят на стадион на автобусах для спортсменов, могут разминаться на тренировочной арене. Жаль только, что на стадионе совсем нет российских болельщиков. Я пока не встретил ни одного.
Наши атлеты, выступающие в Лондоне, не жалуются на условия, в которые их загнали. Однако, наверное, каждый, с кем мы пообщались, выразил надежду, что в самое ближайшее время допустят до международных стартов и их товарищей по команде. И что уже на следующем официальном турнире мы выступим полноценной российской командой.
Владимир ИВАНОВ
из Лондона.
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