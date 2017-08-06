Для России хорошо, что Болт проиграл Гэтлину

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<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">WATCH the men's 100m final<br><br>1. Gatlin 9.92<br>2. Coleman 9.94<br>3. Bolt 9.95<a href="https://twitter.com/hashtag/IAAFworlds?src=hash">#IAAFworlds</a> <a href="https://t.co/LBWoKsDKNN">pic.twitter.com/LBWoKsDKNN</a></p>— IAAF (@iaaforg) <a href="https://twitter.com/iaaforg/status/894128486142668801">6 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Стадион после финала стометровки свистел и негодовал. Джастина Гэтлина не любят — и это не секрет. Так же холодно его встречали и два года назад на чемпионате мира в Пекине. «Буу» было и на многих других стартах. Американец за последние семь лет — с момента возвращения после второй дисквалификации — наверняка уже привык к этому. И тут надо отдать ему должное — далеко не каждый бы выдержал такое давление.

Сложно представить, что творилось у Гэтлина в душе после великой субботней победы. С одной стороны — восторг и безграничное счастье. С другой стороны — огромная тоска. Выиграть чемпионат мира в одной из самых престижных дисциплин, взять флаг своей страны, повернуться с ним к трибунам — и быть проигнорированным… Такого никому не пожелаешь.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Bolt rues start, booed Gatlin hails his ‘amazing’ rival. <a href="https://twitter.com/hashtag/JustinGatlin?src=hash">#JustinGatlin</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/WorldChampionships100M?src=hash">#WorldChampionships100M</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/UsainBolt?src=hash">#UsainBolt</a> <a href="https://t.co/Ugs0HLLIPg">pic.twitter.com/Ugs0HLLIPg</a></p>— Fitness (@cardsdalisay) <a href="https://twitter.com/cardsdalisay/status/894012812380454912">6 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На пресс-конференции журналистов не интересовало, как Джастин смог опередить самого Усэйна Болта, как он пережил часы между полуфиналом и финалом и в чем секрет его уникального спортивного долголетия (американец, между прочим, побеждал еще на Олимпийских играх-2004 в Афинах). Все вопросы касались исключительно допингового прошлого Гэтлина. И того, насколько этично ли вообще его участие в соревнованиях.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">WHAT A SHAME !!! ?????????<a href="https://twitter.com/hashtag/London2017?src=hash">#London2017</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Gatlin?src=hash">#Gatlin</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Bolt?src=hash">#Bolt</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Athens2004?src=hash">#Athens2004</a> <a href="https://t.co/76u8qMkZhE">pic.twitter.com/76u8qMkZhE</a></p>— be INUTILE (@be_INUTILE) <a href="https://twitter.com/be_INUTILE/status/893938347151937539">5 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

О том же спрашивали и у Болта. И если бы любимец миллионов хотя бы намекнул, что считает свое соседство с Гэтлином на одном стадионе неприемлемым — Джастина бы съели с потрохами. Несколько слов из уст Усэйна — и ВАДА с ИААФ пришлось бы месяцами объясняться перед общественностью. Но легенда мирового спорта даже не думала обвинять в чем-то своего соперника.

— Джастину разрешено участвовать здесь — поэтому никакой проблемы в этом я не вижу, — сказал Болт. — Ему не запрещено соревноваться, поэтому для меня нормально видеть его здесь. Я знаю, что Гэтлин много тренируется. Он победил, потому что был быстрее. Наша работа не рассуждать, а выявлять сильнейшего на дорожке.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Que imagen!.El silbado Gatlin gana la final de 100 metros y hace reverencia a Bolt que termino 3ro en su ultima carrera. <a href="https://t.co/bxWbbMeglO">pic.twitter.com/bxWbbMeglO</a></p>— Roberto Gramajo (@robertogramajo) <a href="https://twitter.com/robertogramajo/status/893937794699206661">5 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО, А ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО.

Реакция великого ямайца смягчила негодование победой экс-допингера. ИААФ наверняка рада, что удалось избежать скандала, который мог бы еще сильнее потрепать репутацию легкой атлетики.

Болт обнимался с Гэтлином после финиша и дал всем понять, что прошлое должно оставаться в прошлом. Сейчас Джастин чист — и только это важно. Если взять посыл главной звезды мировой легкой атлетики за правило, то тут же напрашиваются вопросы к ИААФ. Главный из них: в чем проблема нынешней сборной России? Почему дважды дисквалифицированный Гэтлин имеет полное право бегать с американским флагом по стадиону, а Сергею Шубенкову и Марии Ласицкене, репутация которых безупречна, запрещено слушать российский гимн даже в своих номерах в гостинице?

Может, вершителям спортивных судеб пора уже определиться, что такое хорошо, а что такое плохо? Прецедент победы Гэтлина под свист трибун — та больная мозоль ИААФ, на которую нашим чиновникам следует постоянно давить, пока российская легкая атлетика не будет восстановлена в правах. Кстати, в прыжках в длину в субботу победил южноафриканец Луво Маньонга, который в прошлом тоже был уличен в употреблении запрещенных веществ… К нему нет никаких вопросов.

Так если все согласны с тем, что случившееся в Вегасе остается в Вегасе, то почему одним из перегулявших там — все прощено, а другим припоминается при каждом удобном случае? У ВФЛА давно новое руководство. Другая команда. Те, чьи старые пробы спустя время оказались положительными, уже не выступают. Да и тяжелейшее наказание в виде пропуска Олимпийских игр отбыто. Большая часть наших атлетов провела два года без международных стартов. Фактически, срок дисквалификации! И все чистые отбыли его за компанию. На всякий случай. Проснись, ИААФ!

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXbYJ7Cje5D/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Гэтлин бегает с флагом, а все кричат: "Усейн Болт" #iaafworldchampionships2017#usainbolt#всекричатболт#??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Vladimir Ivanov (@jumphacker) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-05T21:48:52+00:00">Авг 5 2017 в 2:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СТРАНА ANA.

Тем не менее, в Лондоне 19 допущенных россиян выступают только под нейтральным флагом. Им нельзя носить форму с российской символикой, слушать гимн на территории официальных объектов чемпионата и запрещено в негативных тонах выражаться в адрес ИААФ. В графе страна во всех официальных документах написано ANA.

Доходит до смешного. Когда Александр Меньков прыгал квалификацию, на табло высветились буквы NR. Национальный рекорд! Для нейтральных спортсменов… Какой-то бред.

Тем не менее, сами спортсмены происходящее воспринимают спокойно. Они такие же полноправные участники чемпионата мира, как и все остальные. Живут в официальной гостинице, ездят на стадион на автобусах для спортсменов, могут разминаться на тренировочной арене. Жаль только, что на стадионе совсем нет российских болельщиков. Я пока не встретил ни одного.

Наши атлеты, выступающие в Лондоне, не жалуются на условия, в которые их загнали. Однако, наверное, каждый, с кем мы пообщались, выразил надежду, что в самое ближайшее время допустят до международных стартов и их товарищей по команде. И что уже на следующем официальном турнире мы выступим полноценной российской командой.

Владимир ИВАНОВ

из Лондона.