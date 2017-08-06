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https://sport.mail.ru/news/athletics/30601732/
6 августа 2017, 17:00 | Летние: Легкая атлетика | Спорт-Экспресс

Для России хорошо, что Болт проиграл Гэтлину

Это связано с допингом.

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Стадион после финала стометровки свистел и негодовал. Джастина Гэтлина не любят — и это не секрет. Так же холодно его встречали и два года назад на чемпионате мира в Пекине. «Буу» было и на многих других стартах. Американец за последние семь лет — с момента возвращения после второй дисквалификации — наверняка уже привык к этому. И тут надо отдать ему должное — далеко не каждый бы выдержал такое давление.

Сложно представить, что творилось у Гэтлина в душе после великой субботней победы. С одной стороны — восторг и безграничное счастье. С другой стороны — огромная тоска. Выиграть чемпионат мира в одной из самых престижных дисциплин, взять флаг своей страны, повернуться с ним к трибунам — и быть проигнорированным… Такого никому не пожелаешь.

На пресс-конференции журналистов не интересовало, как Джастин смог опередить самого Усэйна Болта, как он пережил часы между полуфиналом и финалом и в чем секрет его уникального спортивного долголетия (американец, между прочим, побеждал еще на Олимпийских играх-2004 в Афинах). Все вопросы касались исключительно допингового прошлого Гэтлина. И того, насколько этично ли вообще его участие в соревнованиях.

О том же спрашивали и у Болта. И если бы любимец миллионов хотя бы намекнул, что считает свое соседство с Гэтлином на одном стадионе неприемлемым — Джастина бы съели с потрохами. Несколько слов из уст Усэйна — и ВАДА с ИААФ пришлось бы месяцами объясняться перед общественностью. Но легенда мирового спорта даже не думала обвинять в чем-то своего соперника.

— Джастину разрешено участвовать здесь — поэтому никакой проблемы в этом я не вижу, — сказал Болт. — Ему не запрещено соревноваться, поэтому для меня нормально видеть его здесь. Я знаю, что Гэтлин много тренируется. Он победил, потому что был быстрее. Наша работа не рассуждать, а выявлять сильнейшего на дорожке.

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО, А ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО.

Реакция великого ямайца смягчила негодование победой экс-допингера. ИААФ наверняка рада, что удалось избежать скандала, который мог бы еще сильнее потрепать репутацию легкой атлетики.

Болт обнимался с Гэтлином после финиша и дал всем понять, что прошлое должно оставаться в прошлом. Сейчас Джастин чист — и только это важно. Если взять посыл главной звезды мировой легкой атлетики за правило, то тут же напрашиваются вопросы к ИААФ. Главный из них: в чем проблема нынешней сборной России? Почему дважды дисквалифицированный Гэтлин имеет полное право бегать с американским флагом по стадиону, а Сергею Шубенкову и Марии Ласицкене, репутация которых безупречна, запрещено слушать российский гимн даже в своих номерах в гостинице?

Может, вершителям спортивных судеб пора уже определиться, что такое хорошо, а что такое плохо? Прецедент победы Гэтлина под свист трибун — та больная мозоль ИААФ, на которую нашим чиновникам следует постоянно давить, пока российская легкая атлетика не будет восстановлена в правах. Кстати, в прыжках в длину в субботу победил южноафриканец Луво Маньонга, который в прошлом тоже был уличен в употреблении запрещенных веществ… К нему нет никаких вопросов.

Так если все согласны с тем, что случившееся в Вегасе остается в Вегасе, то почему одним из перегулявших там — все прощено, а другим припоминается при каждом удобном случае? У ВФЛА давно новое руководство. Другая команда. Те, чьи старые пробы спустя время оказались положительными, уже не выступают. Да и тяжелейшее наказание в виде пропуска Олимпийских игр отбыто. Большая часть наших атлетов провела два года без международных стартов. Фактически, срок дисквалификации! И все чистые отбыли его за компанию. На всякий случай. Проснись, ИААФ!

СТРАНА ANA.

Тем не менее, в Лондоне 19 допущенных россиян выступают только под нейтральным флагом. Им нельзя носить форму с российской символикой, слушать гимн на территории официальных объектов чемпионата и запрещено в негативных тонах выражаться в адрес ИААФ. В графе страна во всех официальных документах написано ANA.

Доходит до смешного. Когда Александр Меньков прыгал квалификацию, на табло высветились буквы NR. Национальный рекорд! Для нейтральных спортсменов… Какой-то бред.

Тем не менее, сами спортсмены происходящее воспринимают спокойно. Они такие же полноправные участники чемпионата мира, как и все остальные. Живут в официальной гостинице, ездят на стадион на автобусах для спортсменов, могут разминаться на тренировочной арене. Жаль только, что на стадионе совсем нет российских болельщиков. Я пока не встретил ни одного.

Наши атлеты, выступающие в Лондоне, не жалуются на условия, в которые их загнали. Однако, наверное, каждый, с кем мы пообщались, выразил надежду, что в самое ближайшее время допустят до международных стартов и их товарищей по команде. И что уже на следующем официальном турнире мы выступим полноценной российской командой.

Владимир ИВАНОВ
из Лондона.
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