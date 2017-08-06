Барьерист Шубенков посетовал, что бежать в утреннем забеге ЧМ ему было тяжело

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Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, вышел в следующий раунд квалификации, показав третье время в своем забеге и 15-е общее (13,47 секунды).

«Утром бежалось тяжело, тем не менее, мне удалось выйти в полуфинал. Значит, первую задачу решил, все нормально. Будем бороться дальше», — заметил Шубенков.

Полуфинальные забеги у мужчин на дистанции 110 метров с барьерами пройдут в воскресенье вечером, финал — в понедельник.

Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.