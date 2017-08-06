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6 августа 2017, 15:57 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Шубенков вышел в полуфинал ЧМ по легкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Россиянин Сергей Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, пробился в полуфинал в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

<em>ЛОНДОН 6 августа. /ТАСС/. </em>Россиянин Сергей <span class=error>Шубенков</span> выступающий под нейтральным флагом пробился в полуфинал в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Увеличить
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Россиянин, являющийся действующим чемпионом мира в этой дисциплине, стал третьим в своем забеге с результатом 13,47 секунды. Полуфинал пройдет позднее в воскресенье, финал — в понедельник.

Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.
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ТАСС, 6 августа. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу отметил, что не восхваляет победу американца Джастина Гэтлина на чемпионате мира в Лондоне, его первое место — это не идеальный сценарий финала в беге на 100 м. Слова Коу приводит телеканал Би-би-си.
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