Шубенков вышел в полуфинал ЧМ по легкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами

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Россиянин, являющийся действующим чемпионом мира в этой дисциплине, стал третьим в своем забеге с результатом 13,47 секунды. Полуфинал пройдет позднее в воскресенье, финал — в понедельник.

Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.