Кениец Кируи завоевал золото в марафоне на чемпионате мира по легкой атлетике
ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Кенийский бегун Джеффри Кипкорир Кируи завоевал золотую медаль в марафоне на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Кениец преодолел дистанцию 42,195 км за 2 часа 8 минут 27 секунд, показав свой лучший результат в сезоне. Вторым финишировал эфиопский спортсмен Тамират Тола (отставание 1 минута 22 секунды), который является бронзовым призером Олимпийских игр в
Кируи впервые в карьере стал чемпионом мира по легкой атлетике.
В неофициальном медальном зачете лидирует сборная США, в ее активе одно золото, два серебра и бронза. Второе место занимает сборная Эфиопии (1−2−0), третье — команда Кении (1−0−2). Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, медалей на этом турнире пока не выигрывали.
В чемпионате мира в Лондоне принимают участие 19 российских легкоатлетов. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
Чемпионат мира завершится 13 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter