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6 августа 2017, 15:25 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Кениец Кируи завоевал золото в марафоне на чемпионате мира по легкой атлетике

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Кенийский бегун Джеффри Кипкорир Кируи завоевал золотую медаль в марафоне на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Вторым финишировал эфиопский спортсмен Тамират Тола. Увеличить
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Кениец преодолел дистанцию 42,195 км за 2 часа 8 минут 27 секунд, показав свой лучший результат в сезоне. Вторым финишировал эфиопский спортсмен Тамират Тола (отставание 1 минута 22 секунды), который является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро на дистанции 10 км. Бронзовым призером стал Альфонс Симбу из Танзании (+1.24).

Кируи впервые в карьере стал чемпионом мира по легкой атлетике.

В неофициальном медальном зачете лидирует сборная США, в ее активе одно золото, два серебра и бронза. Второе место занимает сборная Эфиопии (1−2−0), третье — команда Кении (1−0−2). Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, медалей на этом турнире пока не выигрывали.

В чемпионате мира в Лондоне принимают участие 19 российских легкоатлетов. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.
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