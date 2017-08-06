Мудров: технические ошибки в выполнении прыжков не позволили выйти в финал ЧМ

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Мудров со второй попытки взял высоту 5,45 метра, но три раза не смог преодолеть планку на высоте 5,60 м. Для попадания в финал россиянину было необходимо выполнить квалификационный норматив 5,75 м или попасть в число 12 лучших спортсменов, но эту задачу россиянину, прыгнувшему в начале января на 5,70, в Лондоне решить не удалось.

«Конечно, я немного расстроен, что не сумел выйти в финал, — признался Мудров. — Физически я был готов хорошо, только вот техника у меня немного не задалась. А так все три прыжка на 5,60 м я выполнил неплохо».

«Для выхода в финал нужно было прыгать на 5,70, — считает спортсмен. — Но мне свой лучший результат этого года в Лондоне повторить не удалось. Ничего страшного не произошло, чемпионат мира стал для меня первым крупным соревнованием такого уровня в карьере, этот опыт мне обязательно пригодится в будущем».

Мудров признался, что ему очень понравилось выступать на Олимпийском стадионе Лондона. «С утра здесь царит очень позитивная атмосфера, зрители так болеют. Все здорово», — заключил спортсмен.