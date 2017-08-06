Чем Болт круче Шараповой и Фелпса

Сбитый летчик — это точно не про великого Усэйна. Он делал все возможное и не возможное, чтобы уйти из спорта на самой высокой ноте. Запомниться «легендой», как он сам себя называет, а не человеком на третьей ступеньке пьедестала. Избегал встреч с сильными соперниками, пока чувствовал себя не в лучшей форме. Сосредоточился только на стометровке, так как понимал, что сил на 200 м уже может не хватить. Заранее определил для себя финальную точку — чемпионат мира в Лондоне — и не допускал даже разговоров, будто может остаться на дорожке.

«Если Болт почувствует, что может проиграть, он просто не выйдет на старт», — говорил в интервью «СЭ» лучший европейский спринтер Рамиль Гулиев. Гулиев соперничал с Болтом многократно, наблюдал его в колл-руме и на разминках. Он знает, о чем говорит. Будь Болт хоть каплю не уверен в себе — он допустил бы фальстарт или сослался в последний момент на травму… Сделал бы что угодно, чтобы только не проиграть. Такие, как Болт, не проигрывают.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">THUNDERSTRUCK !!! <a href="https://twitter.com/hashtag/London2017?src=hash">#London2017</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Gatlin?src=hash">#Gatlin</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Bolt?src=hash">#Bolt</a> <a href="https://t.co/Gotx8Ob3ra">pic.twitter.com/Gotx8Ob3ra</a></p>— be INUTILE (@be_INUTILE) <a href="https://twitter.com/be_INUTILE/status/893937813913251840">5 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КАК ЖИТЬ БЕЗ БОЛТА.

Парадокс в том, что даже оставшись третьим, Усэйн все равно не проиграл. Это его имя скандировал стадион. Перед ним встал на колено американец Гэтлин — чемпион на бумаге, но не в сердцах болельщиков. Его история станет главной на этом чемпионате мира. Как бы ни закончились финалы в остальных дисциплинах, лондонский турнир запомнится на 99 процентов благодаря финалу на мужской стометровке. И затмить его не сможет даже мировой рекорд в каком-нибудь условном метании молота.

В этом, на самом деле, и состоит трагедия. Не в спортивной судьбе Болта — он уже легенда, и у него в любом случае будет все хорошо. Эта стометровка стала лишь перчинкой, которая сделает его историю еще острее и трогательнее. Будет ли это карьера шоумена, игрока в американский футбол, или Болт просто решит до конца жизни веселиться на вечеринках и кататься по миру — у него никогда не будет недостатка в спонсорах и восторженных поклонниках.

Чего не скажешь, к сожалению, о легкой атлетике в целом. Уберите Болта — и любой чемпионат потеряет две трети своей привлекательности. Усэйн на могучих плечах целых десять лет тащил свой вид спорта на вершины телерейтингов и билетных продаж. Программа любого турнира составлялась таким образом, чтобы на один уикенд приходилось появление Болта в личном финале на 100 метров, а на другой — в эстафетном. Прибавьте к этому еще 200-метровку в середине недели, плюс какую-нибудь местную звезду на закуску (вроде британца Мо Фара в этот раз) — и аншлаг обеспечен.

Теперь легкой атлетике предстоит выживать без Болта. Это будет именно «выживание» во всей его драматичности: с поиском новых ценностей и новых звезд, сменой приоритетов, борьбой за место под солнцем. Пожалуй, ни один чемпион не играл столь большую роль для популярности собственного вида спорта, как Болт. Есть другие сильные теннисистки, кроме Марии Шараповой, и звездные пловцы, помимо Майкла Фелпса. Но никого сравнимого с Болтом по харизме и силе притяжения за прошедшие десять лет так и не появилось. И в этом скорее вина международной федерации (ИААФ), чем ее беда.

Болт стал для ИААФ настоящим «золотым теленком». Что бы ни происходило, от допинговых скандалов до коррупции, приезжал Болт и делал любой турнир солнечным праздником, а не клубком интриг. Даже сейчас, не будь Усэйна, и мир в деталях обсасывал бы проблему выступления российских легкоатлетов под нейтральным флагом. А так, никому кроме самих россиян, эти дрязги уже спустя пару дней особенно не интересны. Какие там флаги — когда сам Болт проиграл!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Forever King <a href="https://twitter.com/hashtag/Bolt?src=hash">#Bolt</a>? <a href="https://twitter.com/usainbolt">@usainbolt</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/London2017?src=hash">#London2017</a> <a href="https://t.co/lUqjDdk53p">pic.twitter.com/lUqjDdk53p</a></p>— be INUTILE (@be_INUTILE) <a href="https://twitter.com/be_INUTILE/status/893941288856408064">5 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ГДЕ ВЗЯТЬ НОВЫХ ГЕРОЕВ.

Жить дальше без Болта — это вызов для ИААФ почище, чем проблема восстановления российской легкой атлетики. Кто будет новым героем? Американец Гэтлин, которому свистели даже после потрясающей победы? Южноафриканец Уэйде ван Никерк — многим ли людям на улице сейчас что-то скажет эта фамилия? Представители других дисциплин? Но там никого равного Усэйну по уровню результатов и харизме не просматривается…

Теперь спрятаться за широкой спиной Болта невозможно. Каждый турнир должен быть понятен и привлекателен сам по себе, а не просто благодаря появлению ямайца. В плане презентации и представления соревнований ИААФ за последнее время сделала шаг вперед. Теперь на коммерческих стартах спортсмены выезжают на дорожку на престижных кабриолетах, а эстафетные команды выходят через специальный коридор, словно звезды по красной дорожке.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">WHAT A SHAME !!! ?????????<a href="https://twitter.com/hashtag/London2017?src=hash">#London2017</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Gatlin?src=hash">#Gatlin</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Bolt?src=hash">#Bolt</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Athens2004?src=hash">#Athens2004</a> <a href="https://t.co/76u8qMkZhE">pic.twitter.com/76u8qMkZhE</a></p>— be INUTILE (@be_INUTILE) <a href="https://twitter.com/be_INUTILE/status/893938347151937539">5 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но и в графе «планы» остается еще очень многое. Проведение прыжковых дисциплин на исторических объектах, вроде прыжков в высоту на Красной площади. Сочетание различных дисциплин, смешанные виды с участием мужчин и женщин в одной команде. Супер-зрелищная смешанная эстафета, которая уже стала олимпийской дисциплиной, в Лондоне-2017 вот, например, проводиться не будет…

Можно вспомнить старую идею о 300-метровом круге на стадионах. Временную дорожку можно легко разбирать и собирать по необходимости, а новая длина дистанции породит новые рекорды и новых героев.

В общем, подумать боссам ИААФ есть о чем. Трагедия сейчас нависла над ними — а вовсе не над Болтом.