Россиянин Мудров не смог выйти в финал ЧМ по легкой атлетике в прыжках с шестом
ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Россиянин Илья Мудров, выступающий под нейтральным флагом, не сумел квалифицироваться в финал соревнований в прыжках с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
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Мудров со второй попытки взял высоту 5,45 метра, но три раза не смог преодолеть планку на высоте 5,60 м. Для попадания в финал россиянину было необходимо выполнить квалификационный норматив 5,75 м или попасть в число 12 лучших спортсменов. На данный момент уже 16 спортсменов преодолели планку на высоте 5,60, что не позволяет Мудрову отобраться в финал соревнований.
Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
Чемпионат мира завершится 13 августа.
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