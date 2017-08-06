Балахничев: Болт своими успехами содержал легкую атлетику

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Накануне великий Усэйн Болт в последний раз в своей карьере выступил на личной дистанции, финишировав в забеге на 100 м всего лишь третьим, что оказалось настоящей неожиданность для многих. А лично для вас стал сюрпризом этот результат ямайского бегуна?

— Даже бронзовая медаль многократного олимпийского чемпиона — хорошее достижение, так что считаю неоправданным тот свист, который раздавался с трибун по окончании забега и на награждении. Так не прощаются с великими атлетами! Делать это было ни в коем случае нельзя — произошли какие-то неприемлемые для спорта выпады.

Болт — великий спортсмен и человек, своими успехами он фактически содержал легкую атлетику, как в свое время это делали Сергей Бубка и Елена Исинбаева.

Что касается самого результата, то он оказался, конечно, ниже… И наверное, Усэйну можно было бы осуществить свой уход еще до чемпионата мира: тогда его выступления на первенстве носили бы исключительно выставочный характер.

Плюс эти заявления, что он хочет закончить карьеру непобежденным… Нужно уметь вовремя уйти, и сделать это красиво.

Скорее всего, это просто ошибка пиар-менеджмента бегуна: они, вероятно, планировали выставить все в том свете, что Болт хочет уйти без поражений, а на деле вышло, что он уступил в своем последнем одиночном забеге.

Это, впрочем, вовсе не умаляет его достижений, значимости и величия.

Я бы также напомнил, кто именно завоевал золото в последнем личном выступлении Болта- накануне ведь победил американец Джастин Гэтлин, ранее попадавшийся на допинге.

Получается очень интересная ситуация — когда подобное происходит с нашими спортсменами, сразу же поднимается дикая шумиха, а у представителей США это почему-то проходит незамеченным…

— Главная причина вчерашнего поражения Болта — в нервах?

— Считаю, что это чисто возрастное — когда человек молод, он может справляться и с нервами тоже.

В данном случает также были тактические ошибки, да и в целом он немного переоценил свои возможности, поэтому проигрыш ему был обеспечен.

— Плохо ли для ямайца, что победил его накануне именно Гэтлин, а не кто-то другой, как считаете?

— Думаю, что для Болта все равно, кто его победил — плохо, что он в целом не смог прибежать первым, это его явно огорчило. Но думаю, что он должен был понимать — спорт когда-то заканчивается, и здесь нет ничего печального, это ведь жизнь.

Тут есть два интересных момента. Во-первых, чем Усэйн будет дальше заниматься — как ему быть полезным, а не сидеть на своих уже заработанных миллионах.

И во-вторых, кто же прикроет легкую атлетику после ухода Болта — ведь успех этого вида спорта в последние годы базируется именно на индивидуальных атлетах, которые могут устанавливать мировые рекорды.

Однако среди выступающих ныне просто нет такой фигуры, которая смогла бы заменить завершающего карьеру бегуна.

— В субботу многого ждали от российского прыгуна прыгуном в длину Александра Менькова, однако спортсмен, долгое время претендовавший на бронзовую медаль, в самый последний момент выпал из тройки сильнейших. Как оцените выступление атлета, учитывая, что после удачного старта он из-за заступов не смог завершить сразу несколько попыток кряду?

— Когда мы более за наших, у нас создается впечатление, что кроме них никого не существует, но это не так — остальные ведь тоже готовятся к соревнованиям десятилетиями, и не всегда россиянам должно выпадать счастье становиться лучшими.

Меньков проиграл сильным оппонентам, выступив достойно, и проявил при этом все свои нынешние возможности.

А уж наши пожелания по его медали… В следующий раз, возможно, они сбудутся.

— Тяжело ли психологически переживать такие поражения, когда соперник опережает тебя буквально за мгновения до подиума?

— Тут все индивидуально. Но вот именно Меньков, кстати, как раз на последние попытки обычно собирался в ходе своей карьеры и выполнял их успешно, выигрывая соревнования.

Подчеркну также, что на вчерашнем результате Александра вполне могли сказаться те условия, которые создала вокруг спортсмена Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) — российские атлеты были попросту изначально поставлены в неравное положение.

— Накануне на чемпионате мира случился небольшой скандал с участием российского толкателя ядра Александра Лесного — спортсмен, который не сумел пробиться в финал, обвинил арбитров, аннулировавших результаты двух его попыток из трех возможных, в предвзятости. По вашему мнению, можно ли вообще говорить о предвзятости на соревнованиях такого уровня?

— Убежден, что предвзятость существует — она распространяется и на спортсменов, и на зрителей. Это может не выражаться явно, однако имеет место быть.

При этом судья, конечно, может и просто ошибиться. Плюс и сам атлет в данной ситуации сделал ошибку — имея право подать протест, он этого не сделал.

Также нельзя забывать, что на рефери, которые обслуживают соревнования, накладываются некоторые ограничения: если они будут судить неправильно, то в будущем, скорее всего, работать на крупных турнирах уже не смогут.

И мне кажется, что именно в случае с Лесным арбитр действительно мог совершить ошибку, но в том, что это было преднамеренно, я, наверное, все же сомневаюсь.