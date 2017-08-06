Бекхэм: Болт принес счастье не только спорту, но миллионам детей и взрослых в мире

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Болт в субботу пробежал последний индивидуальный старт в карьере — стометровку на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, после которого ямаец намерен оставить большой спорт. В итоге Болт завоевал лишь бронзу, а забег выиграл американец Джастин Гэтлин.

«Мы салютуем тебе, мой друг… На протяжении многих лет мы с восхищением наблюдали за тем, чего добился этот человек, и за счастьем, которое он принес не столько в спорт, но и миллионам детей и взрослых, имевших удовольствие следить за тем, как он каждый год покорял новые высоты. Грустно видеть, что это подошло к концу, но все, что я хочу сказать, это большое спасибо тебе, Усэйн Болт», — написал Бекхэм в своем Instagram.

Болт планирует пробежать в Лондоне еще эстафету 4 по 100 метров, которая станет его последним соревнованием в карьере.

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