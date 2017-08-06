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6 августа 2017, 10:53 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Бекхэм: Болт принес счастье не только спорту, но миллионам детей и взрослых в мире

МОСКВА, 6 авг — Р-Спорт. Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм поблагодарил восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта за его карьеру и отметил, что ямайский бегун принес счастье не только миру спорта, но и миллионам простых детей и взрослых на планете.

<em>МОСКВА 6 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Бывший капитан сборной Англии по футболу <span class=error>Дэвид</span> Бекхэм поблагодарил восьмикратного олимпийского чемпиона <span class=error>Усэйна</span> Болта за его карьеру и отметил что ямайский бегун принес счастье не только миру спорта но и миллионам простых детей и взрослых на планете. Увеличить
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Болт в субботу пробежал последний индивидуальный старт в карьере — стометровку на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, после которого ямаец намерен оставить большой спорт. В итоге Болт завоевал лишь бронзу, а забег выиграл американец Джастин Гэтлин.

«Мы салютуем тебе, мой друг… На протяжении многих лет мы с восхищением наблюдали за тем, чего добился этот человек, и за счастьем, которое он принес не столько в спорт, но и миллионам детей и взрослых, имевших удовольствие следить за тем, как он каждый год покорял новые высоты. Грустно видеть, что это подошло к концу, но все, что я хочу сказать, это большое спасибо тебе, Усэйн Болт», — написал Бекхэм в своем Instagram.

Болт планирует пробежать в Лондоне еще эстафету 4 по 100 метров, которая станет его последним соревнованием в карьере.

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Бегун Джастин Гэтлин заявил, что «плохим мальчиком» из-за допинга его сделала пресса

Бегун Джастин Гэтлин заявил, что «плохим мальчиком» из-за допинга его сделала пресса

ЛОНДОН, 6 авг — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Олимпийский чемпион 2004 года в беге на 100 метров американец Джастин Гэтлин, выигравший в субботу титул чемпионат мира и победивший восьмикратного олимпийского чемпиона ямайца Усэйна Болта, заявил, что не чувствует себя «плохим мальчиком» из-за допингового прошлого, таковым атлета сделала пресса.
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