Бегун Джастин Гэтлин заявил, что «плохим мальчиком» из-за допинга его сделала пресса

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Гэтлин, дважды в карьере попадавшийся на употреблении допинга, выиграл чемпионат мира в Лондоне с результатом 9,92 секунды. Вторым стал его соотечественник Кристиан Коулман — 9,94. Третьим с результатом 9,95 стал Болт, для которого нынешний чемпионат мира является последним стартом в карьере. На протяжении всего чемпионата мира Гэтлин подвергался обструкции со стороны трибун.

«Это вы, журналисты, сделали меня “плохим мальчиком”, — заявил Гэтлин на пресс-конференции. — Я ни о ком плохо не говорю, я уважаю всех, пожимаю всем руки».

Американец добавил, что рад тому, что общество его не отторгло после того, как он допустил ошибки.

«Меня не освистывали здесь, в Лондоне, в 2010 году, в 2011-м, в 2012-м, в 2013-м, в 2014-м, в 2015-м. Но сегодня освистали. А для меня все равно ничего не изменилось — я бегун, я соревнуюсь, я победил соперников, которых уважаю. Общество принимает людей, которые совершают ошибки. Я счастлив, что общество приняло меня, и я продолжаю соревноваться», — подчеркнул Гэтлин.