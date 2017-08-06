Усэйн Болт заявил, что поражение на ЧМ не изменит его планов завершить карьеру
ЛОНДОН, 6 авг —
Р-Спорт, Андрей Симоненко. Восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт, занявший только третье место в финальном забеге на 100 метров на чемпионате мира в Лондоне, заявил, что эта неудача не повлияет на его планы завершить карьеру после турнира.
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Американец Джастин Гэтлин выиграл чемпионат мира в Лондоне с результатом 9,92 секунды. Вторым стал его соотечественник Кристиан Коулман — 9,94. Третьим с результатом 9,95 стал Болт, для которого нынешний чемпионат мира является последним стартом в карьере.
«Этот забег ничего не меняет, — сказал Болт на
«Конечно, я расстроен, что не выиграл — как был бы расстроен любой спортсмен. Но я сделал все, что мог», — добавил ямаец.
По словам Болта, планирующего также выступить на чемпионате мира в Лондоне в эстафете 4×100 метров, он не жалеет, что не заявился на дистанцию 200 метров. «Тогда было бы еще хуже, — со смехом сказал бегун. — Я не готов бежать на 200 метров. У меня был трудный сезон, у меня были травмы. Так что это правильный момент для того, чтобы уйти».
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