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6 августа 2017, 9:49 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Болт: Неуважительно говорить, что результаты в беге на 100 м упали из-за допинг-контроля

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Разговоры о снижении результатов в беге на 100 метров из-за ужесточения допинг- контроля являются неуважительными по отношению к спортсменам. Такое мнение журналистам высказал восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт, слова которого приводит AFP.

В субботу Джастин Гэтлин победил на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне в беге на 100 м с результатом 992 секнуды медленнее его бежали только чемпионы мира 1983 1987 1995 и 2003 годов. Увеличить
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В субботу на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне состоялся финальный забег на 100 метров у мужчин. Победу с результатом 9,92 секунды одержал американец Джастин Гэтлин, который дважды в карьере был уличен в применении допинга. Болт в забеге показал третий результат. Время Гэтлина стало одним из худших для победителя в истории мировых первенств, медленнее чемпионы мира бежали только в 1983, 1987, 1995 и 2003 годах.

«Я считаю это (разговоры) очень неуважительно, — сказал Болт. — Мы проделали тяжелую работу, Джастин [Гэтлин] и я доказывали это последние годы. [Кристиан] Коулман (серебряный призер ЧМ-2017 в беге на 100 м) проделал колоссальную работу и показал, что будет великим спортсменом. Есть травмы, не всегда все складывается так, как ты хочешь, есть много факторов, которые влияют на результат».

«Мы упорно работаем, тренируемся каждый день, в то время как вы просто сидите и стучите по клавиатуре, — добавил Гэтлин. — У нас длинный сезон, мы стараемся делать все возможное для достижения результата».

Гэтлин является олимпийским чемпионом 2004 года, трехкратным чемпионом мира, четырехкратным серебряным призером соревнований. В 2006 году американец был дисквалифицирован за употребление допинга, в его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона, изначально срок его отстранения составил восемь лет, однако он был сокращен до четырех лет. В 2001 году он был отстранен на два года за положительный допинг-тест на амфетамины, однако дисквалификация была сокращена, так как положительная проба была вызвана медикаментами, которые он принимал с детства из-за наличия дефицита внимания.
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Легкая атлетика побежала назад: Гэтлин победил Болта с одним из худших результатов на ЧМ

Легкая атлетика побежала назад: Гэтлин победил Болта с одним из худших результатов на ЧМ

ЛОНДОН, 6 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Американский спринтер Джастин Гэтлин, дважды отбывавший наказание за употребление допинга, не позволил главному символу «чистой» мировой легкой атлетики ямайцу Усэйну Болту уйти из спорта непобежденным. Американец стал обладателем золотой медали чемпионата мира 2017 года в беге на 100 метров, показав один из наихудших результатов в истории мировых первенств.
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