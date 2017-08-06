Болт: Неуважительно говорить, что результаты в беге на 100 м упали из-за допинг-контроля

В субботу на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне состоялся финальный забег на 100 метров у мужчин. Победу с результатом 9,92 секунды одержал американец Джастин Гэтлин, который дважды в карьере был уличен в применении допинга. Болт в забеге показал третий результат. Время Гэтлина стало одним из худших для победителя в истории мировых первенств, медленнее чемпионы мира бежали только в 1983, 1987, 1995 и 2003 годах.

«Я считаю это (разговоры) очень неуважительно, — сказал Болт. — Мы проделали тяжелую работу, Джастин [Гэтлин] и я доказывали это последние годы. [Кристиан] Коулман (серебряный призер ЧМ-2017 в беге на 100 м) проделал колоссальную работу и показал, что будет великим спортсменом. Есть травмы, не всегда все складывается так, как ты хочешь, есть много факторов, которые влияют на результат».

«Мы упорно работаем, тренируемся каждый день, в то время как вы просто сидите и стучите по клавиатуре, — добавил Гэтлин. — У нас длинный сезон, мы стараемся делать все возможное для достижения результата».