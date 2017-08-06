Легкая атлетика побежала назад: Гэтлин победил Болта с одним из худших результатов на ЧМ

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Гэтлин победил с результатом 9,92 секунды. Второе место занял его соотечественник Кристиан Коулман (9,94). Обладатель трех золотых наград летних чемпионатов мира на дистанции 100 м Болт на этот раз финишировал третьим (9,95). Гэтлин показал один из худших результатов в истории мировых первенств. Медленнее 9,92 секунды чемпионы мира на этой дистанции бежали только в 1983, 1987, 1995 и 2003 годах.

Болт, который за четыре дня до старта на пресс- конференции заявлял, что хочет уйти из спорта непобежденным, объяснил свой проигрыш недостаточной готовностью. «Я не смог выложиться в концовке забега, это одна из вещей, которые я должен был сделать, но не сделал, — признался 30-летний ямайский спринтер. — Я не вполне комфортно чувствую себя в стартовых колодках, но вы должны работать с тем, что у вас есть, я не могу жаловаться на это».

Проигрыш Болта, ранее не уступавшего никому на чемпионатах мира в беге на 100 метров начиная с 2009 года (в финале ЧМ-2011 ямаец лишился возможности бороться за награду из-за фальстарта), удивил многих специалистов. Одним из них стал олимпийский чемпион 1972 года в беге на 100 м и 200 м Валерий Борзов.

«Итоги немного неожиданные, все ждали другого результата от Болта, — заметил Борзов в беседе с корреспондентом ТАСС. — Не получилось уйти победителем, как он хотел, но король уходит, теперь будет другой король, хотя после выхода Болта на пенсию явного фаворита в спринте не будет, что положительно скажется на конкуренции. Действительно, на его результате сказывается возраст, он и сам раньше говорил, что его преследуют мелкие травмы и прочее. Теперь посмотрим, как будет развиваться его судьба, что он скажет».

Лондон помнит допинговое прошлое Гэтлина

Советский спринтер также выразил разочарование снижением результатов в беге на 100 м у мужчин. По мнению двукратного олимпийского чемпиона, это стало следствием допинговых скандалов, которые в последнее время происходят в легкой атлетике.

«Победа Гэтлина? Мне хотелось бы обратить внимание на снижение результатов финальных забегов, 9,92 секунды — не очень высокий показатель для победителя. В целом результаты ниже, чем-то, что показывали ребята раньше, это является следствием последних допинговых скандалов, и снижение результатов показывает, что эта проблема стала очень весомой», — считает Борзов.

Гэтлин на этом турнире не испытывает большой любви со стороны подавляющего большинства зрителей, заполнивших трибуны Олимпийского стадиона в Лондоне. Каждый выход американца на беговую дорожку сопровождался недовольным гулом поклонников легкой атлетики, так и не простивших этому спортсмену его прошлых допинговых прегрешений.

«Я просто не придавал этому (свисту) значения, выполнял свою работу, — сказал Гэтлин сразу после победного финиша. — В финале я сделал то, что должен был сделать. Люди, которые любят меня, приветствовали меня здесь».

Гэтлин является олимпийским чемпионом 2004 года, трехкратным чемпионом мира, четырехкратным серебряным призером соревнований. В 2006 году американец был дисквалифицирован за употребление допинга, в его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона, изначально срок его отстранения составил восемь лет, однако он был сокращен до четырех лет. В 2001 году он был отстранен на два года за положительный допинг-тест на амфетамины, однако дисквалификация была сокращена, так как положительная проба была вызвана медикаментами, которые он принимал с детства из-за наличия дефицита внимания.

«Болт поздравил меня и сказал, что я не заслуживаю освистывания», — заключил новый чемпион мира в беге на 100 метров. «Гэтлин отличный конкурент, вы должны быть в наилучшей форме против него, я очень ценю, что соревновался с ним, он хороший человек», — заметил в беседе с журналистами покидающий спорт после ЧМ-2017 ямайский спринтер.