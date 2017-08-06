Коулман: Болт поднял спринтерский бег на совершенно новый уровень

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В субботу в рамках чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне состоялся финальный забег на 100 метров у мужчин. Золото завоевал американец Джастин Гэтлин, серебро — Коулман, бронзу — 30-летний Болт, который после турнира в Лондоне завершит карьеру.

«Болт является человеком, который поднял наш вид спорта на совершенно новый уровень, — отметил Коулман. — Когда я рос, он был для меня иконой, примером для подражания. Для меня большая честь выступать вместе с ним».

Для 21-летнего Коулмана эта медаль стала первой в карьере на чемпионатах мира.