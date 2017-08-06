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6 августа 2017, 9:44 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Коулман: Болт поднял спринтерский бег на совершенно новый уровень

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт поднял спринтерский бег на совершенно новый уровень. Такое мнение высказал американский спринтер Кристиан Коулман, слова которого приводит Reuters.

Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 100 м Кристиан Коулман рассказал что в детстве Болт был для него примером для подражания. Увеличить
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В субботу в рамках чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне состоялся финальный забег на 100 метров у мужчин. Золото завоевал американец Джастин Гэтлин, серебро — Коулман, бронзу — 30-летний Болт, который после турнира в Лондоне завершит карьеру.

«Болт является человеком, который поднял наш вид спорта на совершенно новый уровень, — отметил Коулман. — Когда я рос, он был для меня иконой, примером для подражания. Для меня большая честь выступать вместе с ним».

Для 21-летнего Коулмана эта медаль стала первой в карьере на чемпионатах мира.
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Легкая атлетика побежала назад: Гэтлин победил Болта с одним из худших результатов на ЧМ

Легкая атлетика побежала назад: Гэтлин победил Болта с одним из худших результатов на ЧМ

ЛОНДОН, 6 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Американский спринтер Джастин Гэтлин, дважды отбывавший наказание за употребление допинга, не позволил главному символу «чистой» мировой легкой атлетики ямайцу Усэйну Болту уйти из спорта непобежденным. Американец стал обладателем золотой медали чемпионата мира 2017 года в беге на 100 метров, показав один из наихудших результатов в истории мировых первенств.
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