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6 августа 2017, 9:41 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Гэтлин: Болт сказал, что я не заслуживаю свиста в свой адрес

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Американец Джастин Гэтлин не обращал внимания на свист с трибун в свой адрес во время соревнований на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Слова спортсмена приводит телеканал BBC.

<em>ЛОНДОН 6 августа. /ТАСС/. </em>Американец <span class=error>Джастин</span> <span class=error>Гэтлин</span> не обращал внимания на свист с трибун в свой адрес во время соревнований на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Слова спортсмена приводит телеканал BBC. Увеличить
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В субботу Гэтлин завоевал золото турнира в забеге на 100 метров. Второе место занял его соотечественник Кристиан Коулман, третье — восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, который после турнира в Лондоне завершит карьеру.

«Я просто не придавал этому (свисту) значения, выполнял свою работу, — сказал Гэтлин. — В финале я сделал то, что должен был сделать. Люди, которые любят меня, приветствовали меня здесь».

«Этот забег был последним для Болта, — продолжил 35-летний американец. — Мы соперники на дорожке, но в зоне разминки постоянно шутим и хорошо проводим время. Первое, что он сделал после финиша, это поздравил меня и сказал, что я не заслуживаю освистывания».

Гэтлин является олимпийским чемпионом 2004 года, трехкратным чемпионом мира, четырехкратным серебряным призером соревнований. В 2006 году Гэтлин был дисквалифицирован за употребление допинга, в его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона, изначально срок его отстранения составил восемь лет, однако он был сокращен до четырех лет. В 2001 году он был отстранен на два года за положительный допинг-тест на амфетамины, однако дисквалификация была сокращена, так как положительная проба была вызвана медикаментами, которые он принимал с детства из-за дефицита внимания.

Чемпионат мира в Лондоне завершится 13 августа.
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ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Разговоры о снижении результатов в беге на 100 метров из-за ужесточения допинг- контроля являются неуважительными по отношению к спортсменам. Такое мнение журналистам высказал восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт, слова которого приводит AFP.
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