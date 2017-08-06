Болт рассказал, что не смог выложиться в концовке забега на 100 м на ЧМ
ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт не смог выложиться в концовке финального забега на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Слова спортсмена приводит телеканал BBC.
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В субботу Болт занял третье место в финальном забеге на 100 метров. Победителем стал американец Джастин Гэтлин, вторым финишировал его соотечественник Кристиан Коулман.
«Я не смог выложиться в концовке забега, это одна из вещей, которые я должен был сделать, но не сделал, — сказал Болт. — Я не вполне комфортно чувствую себя в стартовых колодках, но вы должны работать с тем, что у вас есть, я не могу жаловаться на это. Гэтлин отличный конкурент, вы должны быть в наилучшей форме против него, я очень ценю, что соревновался с ним, он хороший человек».
Чемпионат мира завершится 13 августа.
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