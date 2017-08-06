Джимми Вико: Печально, что Болт заканчивает вот так, но Гэтлин был сильнее
Француз Джимми Вико посочувствовал ямайцу Усэйну Болту, который стал третьим в своем последнем забеге.
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11-кратный чемпион мира в финальном забеге на 100 метров на чемпионате мира-2017 пропустил вперед себя Джастина Гэтлина и Кристиана Коулмэна.
— Это печально, что Болт заканчивает вот так, но Гэтлин был сильнее, — цитирует AFP Вико. — Свист против Гэтлина бесполезен. Он отбыл дисквалификацию и находится под контролем непрерывно.
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