Экс-допингер Гэтлин испортил проводы Болту

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Все знали, что когда-нибудь это случится. Никто не может поверить, что это «когда-нибудь» уже произошло. Живая легенда мирового спорта, лучший спринтер в истории человечества и главный шоумен легкой атлетики последний раз пробежал личные 100 м. Еще более невероятно то, как закончилась эра Болта. Ямайский Акела промахнулся.

Финальный аккорд получился настолько нелогичным, насколько это только могло быть. Если бы это было кино, то режиссеру можно было смело вручать «Золотую малину» за худший сценарий. Великий Болт с безупречной репутацией не просто проиграл — его место на троне занял Джастин Гэтлин, отбывший сразу две дисквалификации за допинг. После финиша американец взывал к трибунам, а его освистывали. Вместо аплодисментов чемпиону досталось «буу» — и наблюдать за этим было странно.

ТРИБУНЫ ПЛАКАЛИ

Болта называли феноменом и инопланетянином. Создавались специальные научные группы, которые пытались разгадать загадку его таланта. Одни говорили: «То, что он делает — невозможно. Он бросает вызов законам биологии». Вторые утверждали, что Усейну каким-то образом удался физиологический скачок будущего, и к таким результатам человечество должно прийти только лет через 30. Другие уверены, что треть мышц ямайца из-за генетического сбоя состоит из супербыстрых клеток. Разных версий — десятки. Но все солидарны во мнении, что другого такого человека в легкой атлетике еще не было.

Стоит Болту сделать шаг на стадион, как тот «взрывается» от восторга. Те, кто имел счастье видеть его забеги вживую, с гордостью будут рассказывать об этом детям и внукам. Его обожают и боготворят абсолютно везде. Десятки тысяч людей на стадионе готовы повторять знаменитый жест-молнию Усейна. Майкл Фелпс — величайший спортсмен. Но такой харизмы, как у Болта, у него нет и близко. Когда Фелпс проплыл свою последнюю дистанцию в Рио-де-Жанейро — ему аплодировали. Когда Болт махал на прощание рукой в Лондоне — многие плакали. Некоторые навзрыд. Несмотря на то, что он остался лишь третьим.

КОНКУРЕНТЫ

Болт побеждал на 100 и 200 м на трех Олимпиадах подряд. Никому прежде не удавалось сделать это. Были три олимпийских золота в эстафете 4×100 м, одно из которых, правда, пришлось вернуть из-за положительной допинг-пробы одного из ее участников — Несты Картера. Были мировые рекорды. Три из них — действующие. Были 11 побед на чемпионатах мира.

Были непохожие друг на друга, но очень дерзкие соперники, которые, находясь на пике формы, грозились обыграть Усейна. Тайсон Гэй, который во времена царствования Болта успел «покусаться» с ним на дистанции, отбыть допинговую дисквалификацию, вернуться на дорожку — и опять увидеть спину ямайца. Был здоровяк Асафа Пауэлл, который настолько мощно уходил со старта на тренировках, что порой ломал колодки. Вот только оказавшись рядом с Болтом он всякий раз терялся.

Был другой ямаец Йохан Блейк, кстати говоря, партнер Усейна по тренировочной группе. И он, стоит признать, все-таки сорвал джекпот, когда в Берлине-2009 его старший товарищ сделал фальстарт. Но обыграть Болта в очном противостоянии на главном старте сезона, начиная с Пекина-2008, не удавалось никому.

ВСЕ РАВНО ЭТО БЫЛ ВЕЧЕР УСЕЙНА

В Лондоне-2017 главным конкурентом Болта казался 21-летний американец Кристиан Коулмэн. В этом сезоне он уже показывал 9,82 и не стеснялся заявлять, что в финале рассчитывает только на победу. Некоторые даже стали проводить параллели с одной из частей «Рокки», в которой пожилому Бальбоа пришлось биться с молодым выскочкой, прежде считавшим Рокки своим кумиром.

Так получилось, что Болт и Коулмэн попали в один полуфинал. В котором пулей вылетевший из колодок американец сразу оторвался от всех остальных. В том числе, от Усейна. На последних метрах 20 Кристиан бросил бежать и, догнавший его ямаец, финишировал, внимательно рассматривая конкурента. Лишь эти два парня в предварительном забеге разменяли 10 секунд.

В финале Кулмен и Болт бежали рядом и так увлеклись друг другом, что не заметили, как по седьмой дорожке накатил 35-летний Гэтлин. Его, к слову, освистывали каждый раз, когда диктор называл его фамилию.

Усейн, катастрофически засидевшийся на старте, проиграл 0,01 и молодому Кулмену. Такого сценария не ждали — и никто не понимал, как на него реагировать. Кулмен плакал, Гэтлин целовал дорожку, а Болт улыбался и делал свою фирменную молнию. И все внимание было сосредоточено исключительно на великом ямайце. Это все равно был вечер Болта. И именно он потом добрых полчаса бегал по стадиону и срывал овации. Американцы, потоптавшись какое-то время, отправились в подтрибунное помещение раздавать комментарии.

ЭТО ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ…

Практически все были уверены, что великий ямаец закончит на мажорной ноте. Усейн даже пожертвовал любимыми 200 м, чтобы сконцентрироваться на одной лишь стометровке. Но время в очередной раз время дает понять, что исключений оно не делает никому. Даже таким великим людям, как Усейн Болт.

К счастью, нам предстоит увидеть еще один выход ямайца на стадион. Пусть и не в личном забеге. 12 августа пройдет финал эстафеты 4×100 м. Усейн будет финишером своей сборной. Но очень сильная команда подобралась и у американцев. Допустит ли Болт, чтобы кто-то испортил ему последний вечер?

А, может, после такого он вообще передумает уходить?