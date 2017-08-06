Усэйн Болт: Чтобы победить Гэтлина, нужно быть готовым на все 100
Ямайский спринтер Усэйн Болт после финального забега на 100 метров на чемпионате мира отметил, что не сделал все, что мог.
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11-кратный чемпион мира занял третье место, пропустив вперед себя Джастина Гэтлина и Кристиана Коулмэна.
— Я не смог выстрелить в конце забега, и этого нельзя никогда допускать, — приводит ВВС слова Болта. — Не сделал то, что должен был. Не уверен в этих колодках, но нужно работать с тем, что есть. Так что не могу жаловаться на это. Гэтлин — отличный соперник. Чтобы победить его, нужно быть готовым на все 100. Я очень ценю соперничество с ним, он хороший человек.
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