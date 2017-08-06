Уходи красиво и живи счастливо. Как проиграл Болт

Великий ямайский спринтер Усэйн Болт в последний раз в карьере выступил на личной дистанции на чемпионатах мира. Весь мир ждал, что произойдёт в последнем забеге Болта, и дождался поражения величайшего спринтера. В Лондоне он стал только третьим, но это не помешало ему стать королём вечера.

Прощание Болта с большим спортом — главное событие чемпионата мира в Лондоне. Когда уходят звёзды такой величины, всегда грустно. Усэйну уже после окончания турнира исполнится всего 31 год, и, при желании, он мог бы ещё лет пять выступать на высочайшем уровне. Но он хотел уйти ещё год назад, после Олимпиады в Рио-де-Жанейро, но спонсоры убедили его отложить завершение карьеры.

Он выиграл все возможные титулы, установил феноменальные мировые рекорды, к которым в обозримом будущем никто не приблизится. Имя Усэйна Болта никогда не ассоциировалось с допингом, в отличие от большинства звёздных спринтеров, в том числе и соотечественников. Карьера ямайского гения просто безупречна.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Christian Coleman start is INSANE RT <a href="https://twitter.com/EdEastonJr">@EdEastonJr</a>: Justin Gatlin finally beats Usain Bolt ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/London2017?src=hash">#London2017</a> <a href="https://t.co/AUJJLBzqGY">pic.twitter.com/AUJJLBzqGY</a></p>— Cishet Larry (@Rik_FIair) <a href="https://twitter.com/Rik_FIair/status/893945519176810501">5 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А ведь никто, кроме самого спортсмена, не знал, что он покажет в Лондоне. Всего три старта на стометровке по ходу сезона, далеко не выдающиеся результаты. Знаменитый американский легкоатлет Майкл Джонсон, экс-рекордсмен мира на дистанциях 200 и 400 м, вообще заявил, что никогда не видел Болта таким уязвимым. Вряд ли он забыл 2015-й, когда Усэйн ехал на чемпионат мира далеко не фаворитом, но в Пекине разорвал на мелкие кусочки всех конкурентов, в том числе и Джастина Гэтлина. Просто Джонсон, в отличие от многих других, видел больше.

Предварительный забег Болт провёл ни шатко ни валко. Ямаец выглядел тяжеловато, а ноги от колодок едва оторвал. Болт не был Болтом, если бы не пожаловался, что эти самые колодки оказались гораздо мягче, чем он ожидал, и совсем неустойчивыми. В тот момент, когда гениальный спринтер произносил эти слова, или чуть позже, когда они появились в лентах новостей, многие подумали, что Усэйн ищет себе оправдание.

Вовсе нет. Он сказал ровно то, что думал, и в полуфинале к настройке колодок отнёсся предельно тщательно. Если бы Болт вдруг допустил фальстарт, споткнулся и не попал в финал, ему наверняка стоило бы заявляться на 200 м. Было бы странно завершать карьеру в полуфинале чемпионата мира. Но Болт довольно спокойно провёл полуфинал, приложив ровно столько сил, сколько потребовалось для второго места в забеге.

А финал был отличным. Вновь проигравший старт Болт, рванувший вперёд американец Кристиан Коулман и набегавший из глубины Гэтлин. 35-летний ветеран и выиграл, впервые в карьере обыграв Болта. А ямайской Молнии на сей раз не хватило сил на фирменный финиш. Но это ничего не значит. Болт хотел уйти непобеждённым, но так, наверное, даже лучше. Он прекрасно знал, что не готов бежать так, как раньше, и всё равно вышел на дорожку и подарил болельщикам это шоу.