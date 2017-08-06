Перед финальным забегом на 100 м Болта на ЧМ по стадиону пробежал голый мужчина
Перед решающим забегом на 100 метров с участием великого ямайца Усэйна Болта на чемпионате мира по легкой атлетике на дорожку Олимпийского стадиона в Лондоне выбежал абсолютно голый мужчина.
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Видимо, что-то случилось...
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Он пробежал около 50 метров, после чего его нейтрализовали сотрудники службы безопасности. Один из них передал голому мужчине жилет, чтобы тот смог прикрыться.
Чемпионат мира проходит в Лондоне
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