Усэйн Болт завоевал бронзу в беге на 100 м на чемпионате мира
ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции ямаец Усэйн Болт завоевал бронзовую медаль в беге на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне.
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В последний раз Болту не удавалось завоевать золото соревнований в 2011 году, тогда он в финальном забеге на 100 метров был дисквалифицирован
Победу одержал американец Джастин Гэтлин (9,92), вторым стал его соотечественник Кристиан Коулмэн (9,94).
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