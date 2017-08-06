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6 августа 2017, 0:00 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Усэйн Болт завоевал бронзу в беге на 100 м на чемпионате мира

ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции ямаец Усэйн Болт завоевал бронзовую медаль в беге на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне.

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В последний раз Болту не удавалось завоевать золото соревнований в 2011 году, тогда он в финальном забеге на 100 метров был дисквалифицирован из-за фальстарта. Для ямайца этот забег стал последним индивидуальным в карьере, ему осталось выступить в эстафете 4×100 м.

Победу одержал американец Джастин Гэтлин (9,92), вторым стал его соотечественник Кристиан Коулмэн (9,94).
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