Российский прыгун в длину Меньков занял четвертое место на ЧМ по легкой атлетике
ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Россиянин Александр Меньков, выступающий под нейтральным флагом, занял четвертое место в прыжках в длину на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне.
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Меньков показал результат 8,27 метра.
Победителем стал южноафриканец Луво Маньонга (8,48), вторым стал американец Джаррион Лоусон (8,44), третьим — еще один представитель ЮАР — Рушвал Самааи (8,32).
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