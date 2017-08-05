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5 августа 2017, 23:45 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Российский прыгун в длину Меньков занял четвертое место на ЧМ по легкой атлетике

ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Россиянин Александр Меньков, выступающий под нейтральным флагом, занял четвертое место в прыжках в длину на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне.

Победителем стал южноафриканец Луво Маньонга. Увеличить
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Меньков показал результат 8,27 метра.

Победителем стал южноафриканец Луво Маньонга (8,48), вторым стал американец Джаррион Лоусон (8,44), третьим — еще один представитель ЮАР — Рушвал Самааи (8,32).
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