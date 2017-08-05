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5 августа 2017, 23:19 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Эфиопка Аяна стала чемпионкой мира в беге на 10000 метров

ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Алмаз Аяна из Эфиопии заняла первое место в беге на 10000 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне. Спортсменка показала результат 30 минут 16,32 секунды.

Спортсменка показала результат 30 минут 1632 секунды. Увеличить
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Аяна является олимпийской чемпионкой 2016 года в аналогичной дисциплине и бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро в беге на 5000 метров. Также выигрывала чемпионат мира в беге на 5000 метров, ей принадлежит мировой рекорд в беге на 10000 метров.
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