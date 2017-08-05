Эфиопка Аяна стала чемпионкой мира в беге на 10000 метров

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Аяна является олимпийской чемпионкой 2016 года в аналогичной дисциплине и бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро в беге на 5000 метров. Также выигрывала чемпионат мира в беге на 5000 метров, ей принадлежит мировой рекорд в беге на 10000 метров.