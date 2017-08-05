Эфиопка Аяна стала чемпионкой мира в беге на 10000 метров
ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Алмаз Аяна из Эфиопии заняла первое место в беге на 10000 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне. Спортсменка показала результат 30 минут 16,32 секунды.
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Аяна является олимпийской чемпионкой 2016 года в аналогичной дисциплине и бронзовым призером Олимпиады в
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