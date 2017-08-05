Еще одна медаль представителя России с ЧМ по легкой атлетике передана новому обладателю

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Лищинская в японской Осаке финишировала третьей вслед за Соболевой.

В пятницу, во время торжественной церемонии открытия чемпионата мира золото чемпионата мира — 2013 в женской эстафете досталось сборной США, четыре года назад в Москве уступившей российской четверке. Серебро, соответственно, досталось команде Великобритании, а бронза — француженкам. Россиянки лишились золота из-за нарушения антидопинговых правил Антониной Кривошапкой. Кривошапка также была лишена третьего места на том же турнире в беге на 400 метров. Теперь обладательницей бронзы является спортсменка из Ямайки Стефани Энн Макферсон.