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5 августа 2017, 22:26 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Еще одна медаль представителя России с ЧМ по легкой атлетике передана новому обладателю

ЛОНДОН, 5 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряная награда чемпионата мира по легкой атлетике 2007 года, первоначально завоеванная россиянкой Еленой Соболевой в беге на 1500 метров, передана украинке Ирине Лищинской. Церемония перераспределения награды состоялась в субботу на чемпионате мира в Лондоне перед началом вечерней сессии соревнований.

Серебряная награда россиянки Елены Соболевой в беге на 1500 метров передана украинке Ирине Лищинской. Увеличить
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Лищинская в японской Осаке финишировала третьей вслед за Соболевой.

В пятницу, во время торжественной церемонии открытия чемпионата мира золото чемпионата мира — 2013 в женской эстафете досталось сборной США, четыре года назад в Москве уступившей российской четверке. Серебро, соответственно, досталось команде Великобритании, а бронза — француженкам. Россиянки лишились золота из-за нарушения антидопинговых правил Антониной Кривошапкой. Кривошапка также была лишена третьего места на том же турнире в беге на 400 метров. Теперь обладательницей бронзы является спортсменка из Ямайки Стефани Энн Макферсон.

Из-за нарушения антидопинговых правил Анастасией Капачинской Россия потеряла три бронзовые медали. Награды в эстафете 4×400 метров с чемпионатов мира 2009 и 2011 годов перешли к спортсменкам Великобритании. Американка Франческа Мак-Корони, показавшая в беге на 400 м на ЧМ-2011 четвертый результат и уступившая Капачинской, в пятницу стала обладательницей бронзовой медали.
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