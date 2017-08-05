Еще одна медаль представителя России с ЧМ по легкой атлетике передана новому обладателю
ЛОНДОН, 5 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряная награда чемпионата мира по легкой атлетике 2007 года, первоначально завоеванная россиянкой Еленой Соболевой в беге на 1500 метров, передана украинке Ирине Лищинской. Церемония перераспределения награды состоялась в субботу на чемпионате мира в Лондоне перед началом вечерней сессии соревнований.
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Лищинская в японской Осаке финишировала третьей вслед за Соболевой.
В пятницу, во время торжественной церемонии открытия чемпионата мира золото чемпионата мира — 2013 в женской эстафете досталось сборной США, четыре года назад в Москве уступившей российской четверке. Серебро, соответственно, досталось команде Великобритании, а бронза — француженкам. Россиянки лишились золота
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